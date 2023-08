IBSA World Games: जे पुरुषांना जमलं नाही, ते महिलांनी करुन दाखवलं; ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारत ठरल्या विश्वविजेत्या

Indian Blind Womens Cricket: भारतीय महिला अंध क्रिकेट संघाने इतिहास रचला आहे. इंटरनॅशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईबीएसए) वर्ल्ड गेम्स 2023 मध्ये जबरदस्त कामगिरी करत भारतीय महिला संघाने सुवर्णपदक जिंकलं आहे. अंतिम सामन्यात भारताने 9 गडी राखत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला आणि सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील अंतिम सामना बर्मिंघम येथे खेळण्यात आला. या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला. यानंतर डकवर्थ लुईस नियमामुसार भारतीय संघाला विजयी घोषित करण्यात आलं.

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतीय महिला संघाने आपल्या कामगिरीने सर्वांची मनं जिंकली आहे. महिला संघाने आपल्या लीगमधील सर्व सामने जिंकले आणि अपराजित राहिला. भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात 20 ओव्हर्समध्ये 114 धावांवर ऑस्ट्रेलिया संघाला रोखलं होतं. ऑस्ट्रेलियाने यादरम्यान 8 गडी गमावले होते. भारताने यानंतर 3.3 ओव्हरमध्ये 42 धावा केल्या. यानंतर डकवर्थ लुईस नियमामुसार भारताला विजयी घोषित केलं.

गेल्या आठवड्यात आईबीएसए वर्ल्ड गेम्समध्ये अंध क्रिकेट संघांचे सामने सुरु झाले होते. यावेळी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पहिला सामना पार पडला. भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेला हा वर्ल्ड गेम्समधील पहिला अंतिम सामना होता. जो भारताने 9 गडी राखत जिंकला.

INDIA WOMENS BLIND TEAM CREATED HISTORY....

They won the first ever IBSA World Games in the UK - What an incredible achievement.

They have made the whole country proud. pic.twitter.com/gu7hN35H3i

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 26, 2023