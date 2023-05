IPL 2023 : आयपीएलच्या सामन्यादरम्यान तिने प्रियकराला केलं प्रपोज, पुढे काय घडलं पाहा Viral Video

IPL 2023 Viral Video : आयपीएलचं 16 वं सिझन खेळापासून ते वादापर्यंत अनेक कारणाने गाजतोय. त्यासोबत आयपीएल मैदानातील असो किंवा प्रेक्षकांचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर क्षणाक्षणा व्हायरल होत आहेत. खेळाडूमधील मॅच दरम्यान झालेले वाद, डेसिंग रुममधील धम्माल मस्ती असो किंवा प्रेक्षकांचे व्हिडीओ असो, हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर लक्ष्य वेधून घेत आहेत.

यंदा विराट कोहली, गौतम गंभीर आणि नवीन उल हक यांच्यामधील वाद सर्वाधिक गाजला. त्यानंतर शुभमन गिल मैदानात आल्यावर सारा भाभी असं प्रेक्षकांची घोषणाबाजीचा व्हिडीओने चाहते मजा घेत होते. अगदी चीयर गर्ल्सचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत होते. अशातच एका व्हिडीओने नेटकऱ्यांची मनं जिंकली आहे.

मैदानात जेव्हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि गुजरात टायटन्सचा सामना रंगत होता. प्रेक्षक स्टँडमध्ये त्या कपलने सर्वांचं लक्ष्य वेधून घेतलं. तुम्ही पाहू शकता तरुण मॅच उभं राहून पाहण्यात व्यस्त होता. तेवढ्यात त्याचा सोबत आलेली तरुणी गुडघ्यावर बसली आणि तिने त्याला रिंग देऊन प्रपोज केलं. हा रोमाँटिक क्षण पाहून तरुण भारावून गेला.

तरुण तरूणीला मिठीत घेतो आणि तिचं प्रपोजल मान्य करतो. त्यानंतर गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेंडच्या बोटात रिंग घालते. आयपीएल 2023 मध्ये 21 मे 2023 ला बंगलोरच्या मैदानात खेळाचा थरार अंतिम टप्प्यात आला असताना तरुणीचं हे सप्रराईज पाहून तरुण अतिशय भावूक झाला. प्रेक्षकामधील एका प्रेक्षकांने हा क्षण आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला. (IPL 2023 match girl proposal to boyfriend viral video Tu Maan Meri Jaan Main Tujhe Jaane Na Dunga Trending song on google)

या व्हिडीओची खासियत म्हणजे सध्या ट्रेंडिंगमध्ये असलेले गाणं आणि कपलचं सगळ्यात आवडीचं गाण लावण्यात आले आहे. तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा हे गाण लावण्यात आलं आहे.

"Swinging for Love at the IPL! ppl prove that cricket isn't the only thing they're passionate about, as they seize the perfect moment amidst the excitement of the match .Emotions run high as love conquers the stadium, unexpected moment. #LoveStands #RCBvsGT #IPL2023 @DunzoIt pic.twitter.com/DcHDB8lzjp

— Mouli (@Mouli_twetz) May 22, 2023