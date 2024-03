एका यॉर्करने बदललं 17 वर्षीय पोराचं आयुष्य! धोनीने 'हा' Viral Video पाहिला आणि...

IPL 2024 CSK 17 Year Old Bowler Viral Video Dhoni: फळाची अपेक्षा न करता कर्म करत जा असं म्हटलं जातं. कष्ट करणाऱ्याचं नशीब कसं आणि कधी पलटेल सांगता येत नाही. श्रीलंकेतील एका 17 वर्षीय तरुण गोलंदाजाबरोबर असेच काहीसे घडले आहे. घरगुती क्रिकेटमध्ये आपलं स्थान पक्कं करण्यासाठी धडपडणाऱ्या या गोलंदाजाच्या एका यॉर्करने त्याचं नशीब पालटलं आहे. या एका यॉर्करने तरुणाच्या करिअरने गरुड भरारी घेतली आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.

या 17 वर्षीय तरुणाने स्थानिक स्पर्धेमध्ये टाकलेल्या यॉर्करचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. हा यॉर्कर पाहून चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीही त्याच्या गोलंदाजीवर फिदा झाला. धोनीने या तरुण गोलंदाजाला थेट श्रीलंकेवरुन भारतात बोलावलं. यंदाच्या आयपीएलमध्ये हा तरुण चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाबरोबर नेट्समध्ये सराव करत आहे. चेन्नईच्या संघाबरोबर सध्या नेट्समध्ये घाम गाळणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे कुलादास मथुलान!

कुलादासचा एका व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या ज्यात त्याने टाकलेल्या अचूक यॉर्करने फलंदाजाचा मिडल स्टम्प उडवला होता. कुलादासने टाकलेला हा चेंडू फलंदाजाला चकवा देत थेट स्टम्पला आदळला. हा यॉर्कर इतका परफेक्ट होता की फलंदाजाचं संतुलन बिघडलं आणि तो खाली कोसळला. हा व्हिडीओ तुम्हीही पाहू शकता...

17 year old Jaffna slinga “Kugadas Mathulan” is currently at Chennai as M s Dhoni wanted to have a look at his Bowling. He wil be a net bowler for @ChennaiIPL during the IPL 2024. pic.twitter.com/3lHMzcHSJd

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) March 14, 2024