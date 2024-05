IPL 2024: 'धोनीमुळे आपण जिंकलो, त्याने...,' दिनेश कार्तिकचे शब्द ऐकताच ड्रेसिंग रुममध्ये पिकला हशा

IPL 2024, RCB vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्जचा (CSK) पराभव करत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाने (RCB) प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. चेन्नई आणि बंगळुरु या दोन्ही संघांसाठी हा करो या मरो सामना असल्याने दोन्ही संघाच्या चाहते उत्सुक होते. पण अखेर बंगळुरुने आपला विजयरथ कायम ठेवत चेन्नईलाही धूळ चारली. दरम्यान या विजयानंतर दिनेश कार्तिकने (Dinesh Karthik) महेंद्रसिंग धोनीने (MS Dhoni) मारलेल्या षटकारामुळे आपण जिंकलो असं म्हणताच ड्रेसिंग रुममध्ये एकच हशा पिकला.

सामन्यानंतर संघाशी संवाद साधताना दिनेश कार्तिकने आपली विनोदी बाजू दाखवली. महेंद्रसिंग धोनीने 110 मीटर दूर षटकार मारल्याने बंगळुरु संघ चेन्नईचा पराभव करु शकला असं दिनेश कार्तिकने यावेळी म्हटलं. बंगळुरु संघाने प्रथम फलंदाजी करताना चेन्नईसमोर 219 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. पण चेन्नईला प्लेऑफमध्ये दाखल होण्यासाठी फक्त 201 धावा करण्याची गरज होती. पण चेन्नईचा 27 धावांनी पराभव करुन बंगळुरु संघ दिमाखात प्लेऑफमध्ये पोहोचला.

चेन्नईला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी 17 धावांची गरज असताना धोनीने यश दयालच्या गोलंदाजीवर मोठा षटकार लगावला. 110 मीटर दूर मारलेला हा षटकार थेट मैदानाच्या बाहेर गेला होता. यानंतर यश दयालने पुढचाच चेंडू धीमा टाकला आणि धोनीला झेलबाद करत विजयाच्या आशा पल्लवित केल्या.

Eloquent, Cheeky and Funny: DK’s Dressing Room Masterclass

“We have within our grasp, to do something, where people will remember us for many many decades. They’ll say wow, that RCB team was special.” #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 #RCBvCSK pic.twitter.com/nmcuz1JeQB

