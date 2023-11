'तुम्ही सज्जन नाही, ज्या गोष्टीवर जगाने 30 वर्षांपूर्वी...'; भारतीय अभिनेत्रीने रमीझ राजाला झापलं

Actress Slams Ramiz Raja: फॅशन डिझायनर आणि अभिनेत्री मसाबा गुप्ताने बुधवारी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या रमीझ राजा यांना चांगलेच फैलावर घेतलं आहे. मसाबाच्या पालकांबद्दल वर्णद्वेषी भाष्य करण्यात आल्यानंतर रमीझ राजा हे हसत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये वेस्ट इंडिजचा माजी दिग्गज क्रिकटपटू विवियन रिचर्ड्स आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री निना गुप्ता यांच्याबद्दल बोलताना वर्णद्वेषी टीप्पणी पाकिस्तानमधील एका वृत्तवाहिनीवरील क्रिकेटसंदर्भातील कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली. हा संपूर्ण प्रकार 2 महिन्यांपूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामधील होती. मात्र त्याचा व्हिडीओ आता व्हायरल झाल्यानंतर मसाबाने रमीज राजाला झापलं.

रमीझ राजा ज्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते. त्यामध्ये एका महिलेने विवियन रिचर्ड्ससारखी व्यक्ती निना गुप्ताला डेट करत असल्याचं पाहून माझं मन खिन्न झालं असं म्हटलं. यासंदर्भात तिने एक वर्णद्वेषी टीका करणारी शायरीही यमक जुळवून म्हटली. ही वर्णद्वेषी टीका ऐकून रमीझ राजा मोठ मोठ्यानं हसू लागले.

Holy Hell ladies and gentlemen.

Look at the kind of discourse in a Pakistani news channel about Vivian Richards and Neena Gupta

And this clown Ramiz Raja @iramizraja is shamelessly laughing like an idiot over this pic.twitter.com/45aBz5rje4

— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) November 14, 2023