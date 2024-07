'इतका स्वार्थी नको वागूस', यशस्वी 93 धावांवर असताना शुभमनने जे केलं ते पाहून नेटकरी संतापले

भारतीय संघ सध्या झिम्बाब्वे (Ind vs Zimbabwe) दौऱ्यावर असून चौथ्या टी-20 सामन्यात मोठ्या विजयाची नोंद केली आहे. भारतीय संघाने हा सामना 10 गडी राखून जिंकला. भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) या सामन्यात अर्धशतक ठोकलं. मात्र तरीही चाहते त्याच्यावर नाराज आहेत. त्याचं एक कृत्य चाहत्यांना पटलेलं नसून, त्याच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. याचं कारण त्याने यशस्वी जैसवाल (Yashasvi Jaiswal ) शतकाच्या जवळ असतानाही शुभमन गिलने त्याला शतक करण्याची संधी दिली नाही. सुरुवातीपासून शांतपणे खेळणाऱ्या शुभमन गिलने अखेरच्या क्षणी मात्र आक्रमकपणे खेळण्यास सुरुवात केली. पण यामुळे यशस्वी जैसवालचं शतक 7 धावांनी हुकलं.

भारताला सामना जिंकण्यासाठी आणखी 21 धावांची गरज होती तेव्हा ना गिलने अर्धशतक पूर्ण केलं होतं, ना जैस्वालने शतक पूर्ण केले होते. शुभमन गिल 34 चेंडूत 48, तर यशस्वी 50 चेंडूत 83 धावांवर खेळत होता. यावेळी शुभमन गिल धीमच्या गतीने खेळेल आणि य़शस्वीला तीन अंकी संख्या गाठण्यात मदत करेल अशी चाहत्यांना अपेक्षा होती. पण गिलने पुढच्या दोन चेंडूंवर 8 धावा ठोकत यशस्वीला शतकापासून दूरच ठेवलं.

Pic-1 :Selfish Shubman Gill Eat Jaiswal 's Well Deserve Century for his Fifty when he is on his 40s.

TRENDING NOW news

Pic-2 : Sanju Defended the ball for Jaiswal so that he can complete his century.

choose your leader wisely.#SanjuSamson #ShubmanGill #YashasviJaiswal #ZIMvsIND pic.twitter.com/GOLdtPk4bL

— Sanju Samson(Parody) (@SanjuSamson_RR) July 13, 2024