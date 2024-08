ऑलिम्पिक पदक जिंकताच स्वप्नील कुसाळेला मोठं गिफ्ट! भारतीय रेल्वेनं दिली 'या' पदावर बढती

Central Railway Promotion Swapnil Kusale : पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये (paris olympic) सहाव्या दिवशी महाराष्ट्राच्या स्वप्नील कुसाळेने कमाल करत भारताला तिसरं पदक मिळवून दिलंय. स्वप्नील कुसाळेने 50 मीटर रायफल थ्री पोझिशनमध्ये कांस्य पदक (Bronze medal) पटकावलंय. त्यानंतर त्याच्यावर बक्षिसांचा वर्षाव होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्याला 1 कोटींचं बक्षिस जाहीर झालं आहे. त्यानंतर आता भारतीय रेल्वेनं ही तिला मोठं गिफ्ट दिलंय.

Congratulations to Central Railway’s Employee Swapnil Kusale for winning bronze medal in the Men’s 50m Rifle 3 positions final for India at Paris Olympics 2024

Entire Nation and Central Railway is proud of you! #ParisOlympics2024 #SwapnilKusale #CentralRailway pic.twitter.com/wUZZscckEg

TRENDING NOW news

— Central Railway (@Central_Railway) August 1, 2024