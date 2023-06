Sachin Tendulkar: "मला समजलंच नाही, इतकी मोठी चूक...", मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकरची सडकून टीका!

Sachin Tendulkar On Ravi Ashwin: भारतीय संघाने पुन्हा एकदा आयसीसी ट्रॉफीमध्ये (ICC Trophy) लाजीरवाणी कामगिरी केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने चौथ्या डावात भारतासमोर विजयासाठी 444 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. मात्र, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांच्यासारखे दिग्गज खेळाडू असताना देखील टीमला आव्हान पेलता आलं नाही. स्टाईक गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) नसताना देखील टीम इंडियाने गोलंदाजीमध्ये मोठे फेरबदल केले होते. आर आश्विनला (Ravichandran Ashwin) बाहेर बसवण्याचा निर्णय संघाने घेतला होता. त्यावरून आता मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंडूलकरने (Sachin Tendulkar) कॅप्टन रोहित शर्मा आणि कोच राहुल द्रविड या दोघांवर टीकेची झोड उठवली आहे.

जागतिक कसोटी क्रमवारीत नंबर वन असलेल्या आर अश्विनला न खेळवण्यामागचं कारण मला समजलं नाही. मी सामन्यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, कुशल फिरकीपटू नेहमी वळणाऱ्या ट्रॅकवर अवलंबून नसतात, ते हवेतही चेंडू वळवतात आणि कोणत्याही खेळपट्टीवर कमाल करून दाखवतात. ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या 8 फलंदाजांपैकी 5 डावखुरे होते, हे विसरून चालणार नाही, असं म्हणत सचिन तेंडूलकरने टीम इंडियावर सडकून टीका केली आहे.

आणखी वाचा - जसप्रीत बुमराह कधी करणार कमबॅक? WTC Final हारली पण दिनेश कार्तिकने दिली 'गुड न्यूज', म्हणाला...

ऑस्ट्रेलियाने खेळ त्यांच्या बाजूने झुकवण्यासाठी पहिल्या दिवशीच एक भक्कम पाया तयार केला. खेळात टिकून राहण्यासाठी भारताला पहिल्या डावात मोठी फलंदाजी करावी लागली, पण ते शक्य झाले नाही. टीम इंडियासाठी काही चांगले क्षण होते, असंही सचिनने ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. त्यावेळी सचिनने स्टीवन स्मिथ आणि ट्रॅव्हिस हेड यांचं कौतूक देखील केलंय.

Congratulations to Team Australia on winning the #WTCFinal. @stevesmith49 and @travishead34 set a solid foundation on Day one itself to tilt the game in their favour. India had to bat big in the first innings to stay in the game, but they couldn’t. There were some good moments…

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 11, 2023