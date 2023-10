Watch : वर्ल्ड कप दरम्यान Triund फिरतोय कोच राहुल द्रविड, व्हायरल होतोय व्हिडीओ

Rahul Dravid in Triund : एकदिवसीय विश्वचषक सध्या भारतात होत आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत आयसीसी टूर्नामेंटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि केवळ पाच पदके जिंकली आहेत. 29 ऑक्टोबरला त्याचा सामना इंग्लंडशी होणार आहे. दरम्यान, संघाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड हिमाचल प्रदेशातील त्रिंडला येथे पोहोचले.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून बुधवारी एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला ज्यामध्ये टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड आणि फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठौर दिसत आहेत. द्रविडशिवाय सपोर्ट स्टाफचे इतर सदस्यही या संघासोबत आहेत. यामध्ये सर्वजण ट्रायंडमध्ये ट्रेक करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे पहाटेच ट्रेकिंग करत राहुल द्रविड त्रिंडला पोहोचला. सर्वांनी तिथे बराच वेळ घालवला आणि खूप मजा केली.

द्रविड या व्हिडिओमध्ये म्हणतो, 'एकदा तुम्ही ट्रेक करून वर चढलात की तुम्हाला आनंद मिळतो. तुम्हाला ते आवडले, ते एक सुंदर दृश्य आहे. मी सपोर्ट स्टाफसोबत आलो, खूप छान वाटलं. विश्वचषकादरम्यान खेळाडूंना येणे थोडे धोक्याचे आहे. मला आशा आहे की तो खेळत नसताना येईल. काही ठिकाणे निसर्गाच्या अगदी जवळ आहेत, सुंदर आहेत, मला आशा आहे की ती अशीच राहतील. हे आपण भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो. मी माझ्या मुलांकडूनही अशीच अपेक्षा करेन.

A day off for the squad is a day well spent in the hills for the support staff

Dharamsala done

Taking some positive vibes to Lucknow next

