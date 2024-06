Rohit Sharma: रोहितला मैदानात घुसून भेटणाऱ्या फॅनला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या, यानंतर हिटमॅनने जे केलं ते...!

Rohit Sharma: टी-20 वर्ल्डकपला सुरुवात झाली असून पहिला सामना अमेरिका विरूद्ध कॅनडा यांच्यामध्ये खेळवण्यात आला. तर टीम इंडियाचा पहिला सामना आयरलँडसोबत होणार आहे. 5 जून रोजी हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाने वॉर्म अप सामना खेळला. बांगलादेश विरूद्ध खेळलेल्या या सामन्यात टीम इंडियाचा विजय झाला. मात्र या सामन्यात एक अशी घटना घडली ज्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. या सामन्यादरम्यान रोहित शर्माचा एक चाहता त्याला भेटण्यासाठी मैदानात घुसला मात्र यावेळी पोलिसांनी त्याला पडकलं त्याला बेड्या ठोकल्या.

1 जून रोजी बांगलादेशविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सराव सामन्यादरम्यान टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्माच्या एका चाहत्याला अमेरिकेच्या पोलिसांनी अटक केली होती. ज्या प्रकारे अमेरिकन पोलिसांनी रोहितच्या चाहत्याला पकडले, त्याची सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक चाहत्यांना ही गोष्ट रूचलेली नाही.

या घटनेनंतर प्रश्न असा उपस्थित होतोय की, यूएसए पोलिसांनी रोहित शर्माच्या चाहत्याला अटक का केली? शेवटी त्याची चूक काय होती? ज्या चुकीसाठी यूएसए पोलिसांनी रोहितच्या चाहत्याला अटक केली. एकंदरीत सराव सामन्यादरम्यान रोहित शर्माला भेटण्यासाठी तो चाहता मैदानात दाखल झाला होता. रोहित शर्मा फिल्डींग करत असताना हा प्रकार घडला. मैदानावरील अज्ञात व्यक्तीला पाहताच मैदानावर उपस्थित असलेल्या USA चे सुरक्षा कर्मचारी आले आणि त्यांनी त्याला पकडलं.

The fan who breached the field and hugged Rohit Sharma was taken down by the USA police.

- Rohit requested the officers to go easy on them. pic.twitter.com/MWWCNeF3U2

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 1, 2024