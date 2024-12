IPL मुळे चर्चेत असलेल्या 13 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीची स्फोटक खेळी; भारताला थेट सेमी फायनलमध्ये पोहोचवलं

IND VS UAE : सध्या यूएईमध्ये सुरु असलेल्या अंडर 19 एशिया कप 2024 (ACC U19 Asia Cup 2024) स्पर्धेत 4 डिसेंबर रोजी भारत विरुद्ध यूएई यांच्यात सामना पार पडला. या शारजाह स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात भारताकडून 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी याने यूएई विरुद्ध वादळी खेळी केली. यासह सामना जिंकून टीम इंडिया (Team India) आता थेट सेमी फायनलमध्ये पोहोचली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयपीएल 2025 (IPL 2025) साठी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये बिहारचा 13 वर्षीय क्रिकेटरवर कोट्यवधींची बोली लागली होती. अखेर त्याला राजस्थानने खरेदी केले होते.

शारजाह येथे बुधवारी झालेल्या सामन्यात यूएईच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी मैदानात फलंदाजीसाठी आलेल्या यूएई संघाला भारतीय गोलंदाजांनी 44 ओव्हरमध्ये ऑल आउट केले. यूएईने 137 धावा करून भारताला विजयसाठी 138 धावांचे आव्हान दिले होते. टीम इंडियाला हा सामना कमीत कमी ओव्हर्समध्ये जिंकायचा होता. त्यामुळे भारताकडून वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे हे दोघे मैदानात आले. यावेळी दोघांनी एकही विकेट न गमावता विस्फोटक फलंदाजी केली. यात आयुष म्हात्रेने 51 बॉलमध्ये 67 धावा केल्या तर सूर्यवंशीने अवघ्या 46 बॉलमध्ये नाबाद 76 धावांची खेळी केली. या दरम्यान त्याने 6 षटकार आणि 3 चौकार लगावले. यावेळी त्याचा स्ट्राईक रेट हा 165.22 इतका होता.

year old on a rampage Vaibhav Suryavanshi is setting the field on at Sharjah in UAEvIND

Cheer for TeamIndia in the ACCMensU19AsiaCup, LIVE NOW on SonyLIV pic.twitter.com/HSz8aiTUiW

— Sony LIV (SonyLIV) December 4, 2024