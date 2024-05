Rohit Sharma: वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी आमच्याकडे सर्वकाही...; रोहित शर्माचा प्रत्येक शब्द ऐकून तुम्ही भारावून जाल!

Rohit Sharma: 2 जूनपासून आयसीसी वर्ल्डकपला सुरुवात होणार आहे. टीम इंडियासाठी या मिशनची सुरुवात आयरलँडविरूद्धच्या सामन्यापासून होणार आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया 5 जून रोजी आयरलँडविरूद्ध मैदानात उतरणार आहे. वनडे वर्ल्डकपमध्ये झालेल्या पराभवानंतर हा टी-20 वर्ल्डकप जिंकावा अशी चाहत्यांची तसंच खेळाडूंचीही इच्छा आहे. दरम्यान वर्ल्डकपच्या सामन्यांपूर्वी कर्णधार रोहित शर्माचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये भारताकडे वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी सर्वकाही असल्याचं रोहितचं म्हणणं आहे.

रोहित शर्मा म्हणतोय, वर्ल्डकपचं प्रेशर नेहमीच असतं. कारण वर्ल्डकप हा वर्ल्डकप आहे. या काळात तुम्हाला तुमचा बेस्ट परफॉर्मन्स देणं भाग आहे. या स्पर्धेमध्ये जितके खेळाडू, तितके देश खेळतात ते सर्व त्यांच्या परफॉर्मन्स एक स्तर वर देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे तुमच्यासाठी एक खेळाडू म्हणून हे खूप मोठं आव्हान असतं. कारण तुम्हाला माहिती असतं, या ठिकाणी तुम्हाला कोणत्याही गोष्टी सोप्या मिळणार नाहीयेत.

"You have to go and perform your best"" - @imro45

