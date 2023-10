एकही विकेट न घेणाऱ्या अफगाणी गोलंदाजचं सचिनकडून कौतुक! म्हणाला, 'त्याला पाहून...'

World Cup 2023 England Beaten By Afghanistan: अफगाणिस्तानच्या संघाने आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. अफगाणिस्तानच्या संघाने सध्याचा जग्गजेता संघ असलेल्या इंग्लंडला धूळ चारली आहे. दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानामध्ये झालेला सामना अफगाणिस्तानने 69 धावांनी जिंकला. या विजयासहीत अफगाणिस्तानने स्पर्धेत आम्हाला लिंबू-टिंबू समजू नये असा इशारा विरोधी संघांना दिला आहे. हशमतुल्लाह शाहिदीच्या नेतृत्वखालील टीमची ही कामगिरी पाहून क्रिकेटचा देव असलेल्या सचिन तेंडुलकरनेही कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. सचिनने अफगाणिस्तानचा तरुण अष्टपैलू खेळाडू अजमतुल्लाह उमरजईचं कौतुक केलं आहे. सचिनने या खेळाडूची तुलना प्रवीण कुमार आणि भुवनेश्वर कुमारशी केली आहे.

23 वर्षीय अजमतुल्लाह अमरजईने इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यामध्ये एकही विकेट घेतली नाही. मात्र त्याने केलेली गोलंदाजी पाहून सचिन नक्कीच इम्प्रेस झाला आहे. उमरतुल्लाहने 2 ओव्हरमध्ये 13 धावा दिल्या. मात्र त्याला कोणतंही यश मिळालं नाही. सचिनने ट्वीटरवरुन, "अमजमतुल्लाह गोलंदाजी करताना त्याच्या मनगटाच्या हलचाली पाहून मी फारच प्रभावित झालो आहे. त्याला पाहून मला प्रवीण कुमार आणि भुवनेश्वर कुमारची आठवण झाली. अशा मनगटाच्या पोझिशनमुळे चेंडू दोन्ही बाजूंना वळवण्यासाठी मदत होते. अशा परिस्थितीमध्ये तो संघासाठी फारच फायद्याचा खेळाडू ठरु शकतो," असं म्हटलं आहे.

Looking at Azmatullah’s wrist position, which I feel is very good, reminded me of @praveenkumar and @BhuviOfficial.

It allows him to swing the ball both ways and in such conditions it could prove to be useful.@ACBofficials#ENGvAFG

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 15, 2023