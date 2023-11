'इतकी हाव...', WC फायनलआधी इंग्लंडचा खेळाडू संतापला, म्हणाला 'हे अजिबात योग्य नाही'

वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघ भिडणार हे आता निश्चित झालं आहे. भारताने न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत फायनलमध्ये प्रवेश केला. रविवारी 19 नोव्हेंबरला दोन्ही संघ भिडणार आहेत. संपूर्ण क्रीडावश्वाचं या सामन्याकडे लक्ष आहे. दरम्यान फायनलमध्ये भिडल्यानंतर चारच दिवसात ऑस्ट्रेलिया आणि भारतामध्ये टी-20 मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेचं वेळापत्रक नुकतंच जाहीर करण्यात आलं आहे. दरम्यान यावरुन इंग्लंडचा माजी खेळाडू मायकल वॉनने नाराजी जाहीर केली आहे.

मायकल वॉनने एक्सवर पोस्ट शेअर करत या मालिकेवर नाराजी जाहीर केली आहे. फायनल खेळणारे दोन्ही संघ फक्त 4 दिवसात एकमेकांविरोधात टी-20 मालिका खेळणं आपल्याला योग्य वाटत नसल्याचं मायकल वॉनने म्हटलं आहे. कोणताही संघ वर्ल्डकप जिंकला तरी त्यांना योग्य पद्धतीने आनंद साजरा करण्यासाठी संधी दिली पाहिजे असं मायकल वॉन म्हणाला आहे. हा फारच लोभ असल्याची टीका त्याने केली आहे.

मायकल वॉनने एक्सवर पोस्ट शेअर करत लिहिलं आहे की, "दोन्ही फायनलिस्ट संघ फक्त 4 दिवसात एकमेकांविरोधात टी-20 मालिका खेळणं मला योग्य वाटत नाही. वर्ल्डकपनंतर त्यांना आराम करण्याची संधी आपण का देत नाही आहोत. किंवा जो संघ जिंकेल त्याला किमान काही आठवडे तरी विजय साजरा करण्याची संधी दिली पाहिजे. हे फारच लोभ आणि जीवघेणं आहे".

It doesn’t right with me that the 2 finalists 4 days later will start a T20 series against each other .. why can’t we allow players the chance to have a moments rest after a WC or whoever wins the chance to celebrate properly for a couple of weeks .. It’s complete greed and over…

