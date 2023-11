'इंग्लंडच्या संघाला कोंडून घ्या आणि...'; Semi Finals साठी पाकिस्तानला अक्रमचा चक्रम सल्ला

World Cup 2023 How Can Pakistan Qualify for Semi Final: वर्ल्ड कप 2023 स्पर्धेमधील शेवटचे 7 सामने शिल्लक असतानाही सेमीफायलनमधील चौथा संघ कोणता याचं उत्तर सापडलेलं नाही. 41 व्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडने श्रीलंकेविरुद्धचा सामना 5 विकेट्स अन् 26.4 ओव्हर राखून सहज जिंकला. या मोठ्या विजयामुळे न्यूझीलंडचं सेमीफायनलमधील स्थान जवळपास निश्चित झालं आहे. न्यूझीलंडच्या या दमदार विजयाचा फटका पाकिस्तानला बसला आहे. पाकिस्तान वर्ल्ड कपच्या शर्यतीमधून बाहेर पडल्यात जमा आहे. असं असलं तरी शनिवारी इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यामध्ये अगदी निसटती संधी पाकिस्तानला स्पर्धेत कायम ठेऊ शकते. रन रेटचं गणित पाहिल्यास पाकिस्तानसाठी सेमीफायनल गाठणं अगदीच अशक्य नसलं तरी फारच विक्रमी कामगिरी केली तरच बाबरच्या संघाला स्पर्धेत पुढे नेऊ शकतो हे नक्की. याच संदर्भात एका कार्यक्रमामध्ये पाकिस्तानने आता सेमीफायलनमध्ये पात्र होण्यासाठी काय करावं असं विचारलं असता फारच उपहासात्मक उत्तर माजी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रमने दिलं.

भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे तिन्ही संघ अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असून सेमीफायलनसाठी ते पात्र ठरले आहेत. चौथ्या स्थानावर सध्या न्यूझीलंडचा संघ असून त्यांचं स्थान अबाधित राहिल असं दिसत आहे. मात्र पाकिस्तानने इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात अविश्वसनिय कामगिरी केली तर ते चौथ्या स्थानावर झेप घेऊ शकतात. सध्या पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडमध्ये चुरस असली तरी तांत्रिक दृष्ट्या अफगाणिस्तानही अजूनही सेमीफायनलच्या शर्यतीमधून बाहेर पडलेला नाही. न्यूझीलंडने साखळीफेरीतील शेवटचा सामना जिंकून चौथं स्थान कायम राखलं आहे. न्यूझीलंडने 9 पैकी 5 सामने जिंकले असून 10 पॉइण्ट्सहीत ते +0.743 नेट रन रेटसहीत चौथ्या स्थानी आहेत. 10 पॉइण्ट्सपर्यंत मजल मारण्याची संधी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानलाही आहे. मात्र त्यांना नेट रन रेटमध्ये न्यूझीलंडला मागे टाकण्यासाठी भीमपराक्रमच करावा लागणार आहे. पाकिस्तानचा नेट रन रेट +0.036 असून अफगाणिस्तानचा नेट रन रेट -0.338 इतकं आहे.

पाकिस्तानला आता केवळ शेवटचा सामना जिंकून चालणार नाही. त्यांना आपला +0.036 हा नेट रन रेट न्यूझीलंडच्या नेट रन रेटपेक्षा म्हणजेच +0.743 हून अधिक सरस करण्यासाठी पहिल्यांदा फलंदाजी केल्यास 287 धावांच्या फरकाने इंग्लंडला पराभूत करावं लागेल. धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला 284 चेंडू बाकी ठेऊन सामना जिंकावा लागेल. म्हणजेच त्यांना 2.4 ओव्हरमध्ये इंग्लंडने दिलेलं टार्गेट पूर्ण करावं लागेल. या दोन्ही गोष्टी सध्या तरी इंग्लंड आणि पाकिस्तानी संघाची कामगिरी पाहिल्यास अशक्य वाटत आहे.

वसीम अक्रम पाकिस्तानमधील अनेक वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होत आहे. 'ए स्पोर्ट्स' वहिनीवरील अशाच एका चर्चासत्रामध्ये अक्रमला पाकिस्तानने कशाप्रकारे डावपेच आखावा जेणेकरुन पाकिस्तान सेमीफायलनसाठी पात्र ठरेल असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना वसिम अक्रमने, "पाकिस्तानी संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करावी. त्यांनी भरपूर धावा कराव्यात. त्यानंतर त्यांनी इंग्लंडच्या संघाला ड्रेसिंग रूममध्ये कोंडून घ्यावे असं केलं तर टाइम आऊटच्या माध्यमातून इंग्लंडचा संघ बाद होईल. पाकिस्तानला उपांत्य फेरी गाठण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. श्रीलंकेच्या अँजलो मॅथ्यूजविरोधात बांगलादेशने केलेल्या टाईम आऊटच्या अपीलनुसार त्याला बाद घोषित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अक्रमने अशाच प्रकारे इंग्लंडच्या संपूर्ण संघाला मैदानात येण्यास उशीर झाला म्हणून बाद करता येईल असा अतीरंजित सल्ला दिला आहे.

