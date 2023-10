मोठी बातमी! आणखी एका भारतीयाला डेंग्यू; भारत-पाक सामन्यातून घेतली माघार

World Cup 2023 Ind vs Pak: भारतीय क्रिकेटचा आवाज अशी ओळख असलेली काही मोजक्या नावांमध्ये हर्षा भोगले आणि रवी शास्त्रींचं नाव आवर्जून घ्यावं लागेल. त्यातही हर्षा भोगले हे कॉमेंट्रीच्या क्षेत्रात रवी शास्त्रींचेही सिनियर आहेत. मात्र 14 ऑक्टोबर रोजी वर्ल्ड कप 2023 च्या स्पर्धेत होणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचा लेखाजोखा हर्षा भोगलेंच्या आवाजात ऐकायला मिळणार नाही. होय हर्षा भोगले या हाय व्होल्टेज सामन्यात कॉमेंट्री करणार नाहीत. या मागील धक्कादायक कारण समोर आलं आहे.

भारताचा सालामीवीर शुभमन गीलला काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूची लागण झाल्याची माहिती समोर आली होती. शुभमन उपचारांसाही रुग्णालयामध्येही भरती होता. त्यामुळेच शुभमनला ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्ताविरुद्धचे वर्ल्ड कपमधील सामने खेळता आले नाहीत. मात्र डेंग्यूवर मात करुन शुभमन गील गुरुवारी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याआधी अहमदाबादमध्ये दाखल झाला आणि नेटेसमध्ये त्याने सरावही केला. एकीकडे शुभमन डेंग्यूमधून सावरलेला असताना दुसरीकडे हर्षा भोगलेंना डेंग्यूचं निदान झालं आहे. यासंदर्भातील माहिती स्वत: हर्षा भोगलेंनीच आपल्या एक्स म्हणजेच ट्वीटर अकाऊंटवरुन दिली आहे.

"14 तारखेच्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात मला सहभागी होता येणार नसल्याने मी निराश झालो आहे. मला डेंग्यूची लागण झाली असून फार अशक्तपणा जाणवतोय. तसेच रोगप्रतिकारशक्तीही कमी झाल्याने मला सामन्याला उपस्थित राहून कॉमेंट्री करण शक्य होणार नाही. मला अपेक्षा आहे की 19 तारखेला होणाऱ्या सामन्यापर्यंत मी बरा होऊन कॉमेंट्रीसाठी उपलब्ध असेल. माझे सहकारी, ब्रॉडकास्टर्सची टीम या सर्वांनी मला फार मदत केली. (ऑस्ट्रेलिया आणि भारताविरुद्धच्या सामन्यात या लोकांचा वर्लडलोड मी वाढवला) या या सर्वांचे आभार मानतो," असं हर्षा भोगलेंनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन म्हटलं आहे.

I am disappointed at having to miss out on #IndiavsPak on the 14th. But I have dengue and the resultant weakness, and lowered immunity, will make it impossible. I am hoping to be back in time for the game on the 19th. My colleagues, and the broadcast crew, have been very helpful…

