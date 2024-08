Badlapur Rail Roko: मध्य रेल्वेवर नेमकी काय स्थिती? तब्बल 30 लोकल रद्द, एक्प्रेसचे मार्ग वळवले

Central Railway: बदलापुरात प्रवाशांनी रेल रोको केल्याने मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. मध्य रेल्वेच्या 30 गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसंच लांबपलल्याच्या अनेक गाड्या वळवण्यात आल्या आहेत. बदलापुरात शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याविरोधात हजारो नागरिक रेल्वे ट्रॅकवर उतरले आहेत. सकाळी 10 वाजल्यापासून हे आंदोलन सुरु असल्याने अंबरनाथच्या पुढे एकही लोकल जाऊ शकलेली नाही. रेल रोकोचा मोठा फटका मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीला बसला आहे.

सध्या मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते अंबरनाथ पर्यंत अप आणि डाऊन मार्गावर विशेष लोकल सोडल्या जात आहेत. लोकल ट्रेन प्रमाणेच लांबपल्ल्याच्या एक्सप्रेस ट्रेनची वाहतूक पूर्णपणे खोळंबली आहे. अनेक रेल्वे ट्रेन रद्द करण्यात आल्याची माहिती मध्य रेल्वेतर्फे देण्यात आली आहे.

बदलापूर आंदोलनामुळे 30 मेल एक्सप्रेस आणि 30 लोकल सेवा वळवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत सुमारे 12 मेल एक्सप्रेस गाड्या वळवण्यात आल्या आहेत. कोयना एक्सप्रेसचा मार्ग वळवण्यात आला असून बदलापुरहून कल्याणला आणण्यात येत आहे. बदलापूरनंतर दिवा आणि पनवेल मार्गे कर्जतकडे मार्गस्थ करण्यात आल्या आहेत.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Central Railway CPRO Dr Swapnil Nila says, "The Central Railways traffic was affected since 10:00 am today morning as the agitators have occupied the railway tracks at the Badlapur railway station...We have been able to run trains only from… pic.twitter.com/vjfMUhmUNy

— ANI (@ANI) August 20, 2024