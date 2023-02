Chhatrapati Shivaji Maharaj: अमेरिकेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा चोरला; पुण्याशी खास कनेक्शन

Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj stolen from park in California San Jose: अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया (California) राज्यामधील सॅन होजे (San Jose) शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj) पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचा वरचा भाग कापून तो चोरण्यात आला आहे. तर या पुतळ्याचा भाग असलेला अश्वच्या पायांकडील भाग तसाच आहे. एका उद्यानामध्ये हा अश्वारुढ पुतळा उभारण्यात आला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा चोरीला गेला आहे.

‘पार्क, रिक्रिएशन आणि नेबरहूड सव्‍‌र्हिसेस’ने शुक्रवारी ‘ट्विटर’द्वारे हा पुतळा चोरीला गेल्याची माहिती माहिती दिली आहे. स्थानिक न्यूज चॅनेल ‘केटीव्हीयू’ने दिलेल्या वृत्तानुसार या पुतळ्याची चोरी नेमकी कधी झाली, याचा तपशील मिळू शकलेला नाही. मात्र आता सीसीटीव्ही आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे या पुतळ्याची विटंबना करुन त्याचा काही भाग कोणी चोरला याचा शोध घेतला जात आहे.

या प्रकरणामुळे शहरातील नागरिकांना फार दु:ख झालं आहे, असं या ट्विटर अकाऊंटवरुन सांगण्यात आलं आहे. स्थानिक प्रशासनाबरोबरच समाजातील प्रभावी व्यक्तींबरोबर एकत्रित काम करुन या विषयावर काही मार्ग निघतोय का याची चाचपणी केली जात आहे. जशी माहिती समोर येईल तशी पुरवली जाईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

We regret to inform our community that the Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at Guadalupe River Park is missing. If you have information regarding the missing statue, please report it to the non-emergency SJPD number at 408-277-8900. pic.twitter.com/DzVl8qTXmM

— San José Parks & Rec (@sjparksandrec) February 3, 2023