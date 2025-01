EPFO Update: UAN, PAN, இபிஎஃப் கணக்கு குறித்து அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை, கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க

EPFO Update: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. நாடு முழுவதும் இணைய மோசடி வழக்குகள் அதிகரித்து வருவதால், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களை எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு EPFO ​​வலியுறுத்தியுள்ளது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

ஊழியர்களின் EPFO ​​கணக்குகள் தொடர்பான ரகசிய தகவல்களை யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் என EPFO ​​அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதில் UAN எண், கடவுச்சொல், பான் எண், ஆதார் எண், வங்கி கணக்கு விவரங்கள், OTPகள் மற்றும் இது போன்ற விவரங்கள் அடங்கும்.

EPFO தனது அதிகாரப்பூர்வ X கணக்கு மூலம் ஊழியர்களை எச்சரித்தது

EPFO சமூக ஊடக தளமான X இல் தனது அதிகாரப்பூர்வ கணக்கில் பதிவிட்டு முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு, கணக்கு தொடர்பான எந்த விவரங்களையும் ஊழியர்களிடம் கேட்பதில்லை என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. EPFO ஊழியர் என்று கூறிக்கொள்ளும் யாரும், உறுப்பினர்களின் UAN எண், கடவுச்சொல், PAN, ஆதார், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் அல்லது OTP போன்ற ரகசியத் தகவல்களை தொலைபேசி அழைப்பு, செய்தி, WhatsApp அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் கேட்டால், உறுப்பினர்கள் எந்த விவரங்களையும் வழங்கக்கூடாது என்றும் இபிஎஃப்ஓ கூறியுள்ளது.

Never share your UAN, password, OTP, or bank details with anyone. EPFO will never ask for this information. Protecting these details is essential to keeping your money secure.#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNaa #EPF #PF #ईपीएफओ #ईपीएफ@mygovindia @PMOIndia @LabourMinistry… pic.twitter.com/MN1a4nYIFm

— EPFO (@socialepfo) January 5, 2025