பேருந்தில் ஏற முயற்சி செய்த சிறுத்தை! அலறியடித்து ஓடிய பயணிகள்!

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பெங்களூருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பன்னர்கட்டா தேசிய பூங்காவில் ஒரு சிறுத்தை சஃபாரி வாகனத்தின் மீது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இது பேருந்தின் உள்ள இருந்த சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு சில நிமிடங்கள் பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒரு கம்பீரமான சிறுத்தை ஆர்வத்துடன் சுற்றுலா பயணிகள் நிரம்பிய பேருந்தை நோக்கி திடீரென்று பாய்வதில் இருந்து இந்த வீடியோ தொடங்குகிறது. பார்த்தவுடன் பலரது இதயங்களையை கதிகலங்க செய்து கவனத்தையும் ஈர்த்து. இந்த வியத்தகு வீடியோ காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவி வைரலாகி வருகிறது. பேருந்தின் உள்ள இருந்த பயணிகள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திக்குமுக்காடி போகினர்.

இந்த குறிப்பிடத்தக்க சம்பவம் வனவிலங்குகளின் கணிக்க முடியாத தன்மையை எடுத்துக்காட்டுவது மட்டுமல்லாமல், வரும் காலத்தில் அந்த இடத்திற்கு செல்ல திட்டமிட்ட அனைவருக்கும் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அந்த சுற்றுலா பேருந்தின் டிரைவர் விலங்குகளை பார்கப்பதற்காக வாகனத்தை இடையில் நிறுத்தி உள்ளார். அப்போது தான் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகள் பூங்காவை சுற்றியுள்ள வனவிலங்குகளை காண வாகனம் நிறுத்தப்பட்டது. இந்த சமயத்தில் திடீரென்று சிறுத்தை ஒன்று பேருந்தின் மீது பாய்ந்து, சுற்றுலா பயணிகளை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. கடைசியில் பயணிகளை எதுவும் செய்யவிடாமல், டிரைவர் பேருந்தை மெதுவாக நகர்த்தி சென்றார்.

Come face-to-face with leopards in its near-natural habitat at Bannerghatta Biological Park #Bengaluru. Its the oafari in #India!! Visit soon, except Tuesdays, before they come visit an enclave n pic.twitter.com/eS7FZaKR0N

— Anil Budur Lulla (@anil_lulla) October 6, 2024