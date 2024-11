நயன்தாரா Vs தனுஷ்: யார் செய்தது தவறு? மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு?

Nayanthara Vs Dhanush : நடிகர் தனுஷ்-நயன்தாராவின் விவகாரம் தற்போது சமூக வலைளதளங்களில் கொழுந்து விட்டு எரிந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ரசிகர்கள் நயன்தாரா பக்கம் இருக்கின்றனரா? தனுஷ் பக்கம் இருக்கின்றனரா? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

தனுஷ்-நயன்தாரா நட்பு:

நயன்தாராவும் தனுஷும், ஆரம்பத்தில் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனர். யாரடி நீ மோகினி திரைப்படத்தில் ஜோடியாக நடித்திருந்த இவர்கள் திரைக்கு பின்னாலும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்த வந்தனர். இதையடுத்து, எதிர்நீச்சல் படத்தில் ‘சத்தியமா நீ எனக்கு தேவையே இல்ல’ பாடலில் தனுஷ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயனுடன் நடனமாடியிருந்தார். இதையடுத்து, தயாரிப்பாளராக அவதாரம் எடுத்த தனுஷ், 2015ஆம் ஆண்டு வெளியான நானும் ரெளடி தான் படத்தை தயாரித்திருந்தார். இந்த படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்கி இருந்தார். இதில் ஒன்றாக இணைந்து பணிபுரிந்த போதுதான், இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது.

இருவருக்குள்ளும் நன்றாக வளர்ந்து வந்த நட்பு, நாளடைவில் விரிசல் விட தொடங்கியது. இப்போது இருவரும் சேர்ந்து எந்த படங்களிலும் சேர்ந்து நடிக்கவில்லை. இப்போது, இவர்களுக்குள் ஏற்பட்டிருக்கும் விரிசல் குறித்த காரணம் குறித்து தெரிந்திருக்கிறது.

தனுஷ் Vs நயன்தாரா:

நயன்தாரா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், தனுஷ் குறித்து ஆணி வேர்-அக்கு வேறாாக பிரித்து மெய்ந்திருக்கும் அவர், “நீங்கள் இசை வெளியீட்டு விழாக்களில் பேசுவது போல பாதி கூட ரியாலிட்டியில் இல்லை” என்று கூறியிருக்கிறார். நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைப்பெற்றது. இந்த திருமணத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டாக்குமெண்டரியாக வெளியிட முடிவு செய்தனர். இந்த படத்தில், நானும் ரெளடி தான் BTS 3 வினாடி வீடியோ மற்றும் பாடல்கள் இடம் பெற இருந்தன. இதை, அப்படத்தில் உபயோகிக்க கூடாது என்று நயன்தாராவிற்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிய தனுஷ், அப்படி மீறி அதை உபயோகித்தால் அவர் மீதும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் மீதும் 10 கோடி கேட்டு வழக்கு தொடர இருப்பதாக அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

தனுஷிற்கு கண்டன பதிவினை வெளியிட்டிருந்த நயன்தாரா, தனுஷ் 10 கோடி கேட்ட விவகாரத்தை அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், நானும் ரெளடி தான் படம் வெளியான சமயத்தில், தனக்கு தனுஷ் கொடுத்த சில காயங்களை இன்னும் மறக்க முடியவில்லை என்றும் நயன்தாரா பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில், நயன்தாரா-தனுஷ் விவகார்த்தில் நெட்டிசன்கள் யாருக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றனர் என்பதையும், இங்கு பார்ப்போம்.

நெட்டிசன்கள் கருத்து:

சிலர் நயன்தாராவிற்கு ஆதரவாகவும், சிலர் தனுஷிற்கு ஆதரவாகவும் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். தனுஷ், வெளியில் காண்பித்து கொள்வது போல உண்மையில் இல்லை போல எனக்கூறும் அவர்கள், இளையராஜாவின் பயோபிக்கில் அவர் நடிக்க ஆரம்பித்திருப்பதால், அவரை பாேலவே இது போன்ற சில விஷயங்களை செய்து வருவதாக கூறி வருகின்றனர்.

நயன்தாராவின் ஆவணப்படம், வரும் நவம்பர் 18ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இறங்குகிறது. இதையடுத்து, படத்தை பிரபலப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இவ்வாறு செய்கிறாரா என்றும் சிலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

#Nayanthara performed "completely free" (without single rupee as fee) for #Dhanush produced Ethirneechal film for an item song and today that Dhanush is not providing NOC for BTS.

Indian men took Dhanush side. Men is only and always right in patriarchy just like India.

— BLOBBE (@blobbenator) November 16, 2024