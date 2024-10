தென்னிந்தியாவில் சினிமா விளம்பரங்களை இயக்க PVR INOX - Khushi Advertising கூட்டாண்மை

அக்டோபர் 09, 2024, புது தில்லி: PVR-INOX, இந்தியாவின் மிகப் பெரிய மற்றும் பிரீமியம் திரைப்படக் காட்சியகம் (இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் உள்ள 111 நகரங்களில் 357 சொத்துக்களில் 1,750 திரைகளுடன், 357,000 இடங்களுக்கு மேல் மொத்த இருக்கை வசதியுடன்) அதன் தொடர்கிறது. அதன் நீண்டகால வணிக கூட்டாளியான குஷி அட்வர்டைசிங் ஐடியாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் உடன் FY25 க்கு குறிப்பிடத்தக்க விளம்பர ஒப்பந்தத்தைப் பெறுவதன் மூலம் சினிமா விளம்பர வெளியில் ஆக்கிரமிப்பு நிலைப்பாடு. லிமிடெட் (KAIPL), இன்று இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய சினிமா விளம்பர சலுகையாளர். KAIPL மற்றும் PVR-INOX ஆகியவை சினிமா கண்காட்சி துறையில் ஒரு தசாப்த கால வணிக சங்கத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்றன.

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சந்தை அனுபவத்துடன், குஷி அட்வர்டைசிங் ஐடியாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், நுகர்வோர் மத்தியில் நீடித்த தாக்கத்தை உருவாக்க பல்வேறு வகையான ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி புதுமையான மற்றும் பயனுள்ள பிரச்சாரங்களை உருவாக்குவதில் புகழ்பெற்றது. 35 நகரங்களில் பரவி, 250 க்கும் மேற்பட்ட தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் 70 க்கும் மேற்பட்ட செயல்பாட்டு நிபுணர்களைக் கொண்ட அர்ப்பணிப்புக் குழுவின் ஆதரவுடன், குஷி விளம்பரம் ஒரு மாறும் மற்றும் போட்டித்தன்மையுள்ள விளம்பர நிலப்பரப்பில் சரியான நேரத்தில் சரியான பார்வையாளர்களைச் சென்றடைவதில் சிறந்து விளங்குகிறது. சினிமா விளம்பரத் துறையில், PVR-INOX, Cinepolis, Miraj, NY Cinemas, UFO மற்றும் QCN உள்ளிட்ட பல்வேறு மல்டிபிளக்ஸ் மற்றும் ஒற்றை சங்கிலிகளில் 9,000+ திரைகள் கொண்ட விரிவான நெட்வொர்க்கை குஷி நிர்வகிக்கிறது.

குஷி விளம்பரத்துடனான இந்த புதிய கூட்டாண்மை PVR-INOX க்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. ஐந்தாண்டு ஒப்பந்தமானது தென்னிந்திய சந்தையில் சினிமா விளம்பர விற்பனையை நிர்வகிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, குஷி அட்வர்டைசிங் இந்த பிராந்தியத்திற்கான பிரத்யேக விளம்பர-விற்பனை துணை நிறுவனமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டணி தென்னிந்திய சினிமா விளம்பரங்களில் PVR-INOX இன் தலைமைத்துவத்தையும் சந்தைப் பங்கையும் வலுப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது சினிமா கண்காட்சித் துறைக்கு பெரும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இந்த கூட்டாண்மை, சினிமா விளம்பரத்தின் எதிர்கால சாத்தியக்கூறுகள் மீதான வலுவான நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது, இது கடந்த ஆண்டு 36% வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கண்டது-இந்திய ஊடக வெளியில் மிக உயர்ந்த ஒன்றாகும். இந்த வளர்ச்சி விகிதம் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, சந்தை Ad-Ex இந்த ஆண்டு 12% வளர்ச்சியடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

PVR INOX Limited - வருவாய் மற்றும் செயல்பாடுகள் - தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு. கௌதம் தத்தா கருத்துப்படி, "தொழில்துறையில் இரு தலைவர்களுக்கு இடையேயான இந்த புதிய மூலோபாய கூட்டாண்மை பரிவர்த்தனை மதிப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது. இது சந்தையை சீர்திருத்துவதையும், சந்தை விவரிப்புகள் மற்றும் விளம்பரங்கள் மீது சிறந்த கட்டுப்பாட்டை வழங்குவதையும், மிக முக்கியமாக, எங்களின் மதிப்புமிக்க விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டாளர்களிடையே சினிமா விளம்பரத்தின் மதிப்பை நிலைநிறுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பாரம்பரியமாக, விளம்பர விற்பனையானது எங்களின் மொத்த வருவாயில் 10-11% பங்களித்தது, ஆனால் கோவிட் நோய்க்குப் பிறகு, நாங்கள் மீட்புப் பாதையில் இருந்ததால் அந்த பங்களிப்பு சுமார் 7-8% ஆகக் குறைந்தது. இந்த கூட்டாண்மை, எங்களின் தற்போதைய தலைமை முயற்சிகளுடன் சேர்ந்து, எங்கள் விளம்பர விற்பனை பங்களிப்பை பலப்படுத்தும் மற்றும் கோவிட்-க்கு முந்தைய நிலைகளுக்குத் திரும்ப உதவும் என்று நாங்கள் உறுதியாக எதிர்பார்க்கிறோம். இந்த கூட்டணியின் வெற்றியை நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம்.

திரு. விஷ்ணு தெலாங், குஷி அட்வர்டைசிங் ஐடியாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்டின் CEO. லிமிடெட்., தென்னிந்திய சினிமாவின் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய ஈர்ப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது, "தென்னிந்திய திரைப்படத் துறையானது கேஜிஎஃப் 2, ஆர்ஆர்ஆர், சாலார் பார்ட் 1: போர்நிறுத்தம் மற்றும் புஷ்பா போன்ற பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிகளுடன் அற்புதமான வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. உணர்ச்சிமிக்க ரசிகர் பட்டாளத்தை வளர்ப்பது. வேட்டையன், கங்குவா மற்றும் புஷ்பா 2 போன்ற மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெளியீடுகள் இந்த ஆண்டு திட்டமிடப்பட்ட நிலையில், 2024 ஆம் ஆண்டு 'தென் திரைப்பட ஆதிக்கத்தின் ஆண்டாக' அமைகிறது. இந்த வேகத்தை அதிகரிக்க, தென்னிந்தியாவில் எங்களின் விளம்பரத் தடத்தை கணிசமாக விரிவுபடுத்தும் PVR Inox உடனான எங்கள் மூலோபாய கூட்டாண்மையை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இந்த ஒத்துழைப்பானது, எங்களின் பலதரப்பட்ட திரைப்படங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விளம்பரப் பிரச்சாரங்கள் மூலம் ஒரு மாறும் பார்வையாளர்களை ஈர்க்க அனுமதிக்கிறது.

குஷி விளம்பரத்தில், மால்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் பூங்காக்கள் போன்ற சிறப்பு இடங்களைப் பயன்படுத்தி, இந்தியா முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த OOH தீர்வுகளை வழங்குவதில் நாங்கள் சிறந்து விளங்குகிறோம். பிராண்ட் தெரிவுநிலையை அதிகரிப்பதில் எங்களின் மூலோபாய கவனம், துடிப்பான சூழல்களில் பார்வையாளர்களுடன் எதிரொலிக்கும் கட்டாய பிரச்சாரங்களை நாங்கள் உருவாக்குவதை உறுதி செய்கிறது. PVR Inox உடன் இணைந்து, விளம்பர வருவாயை அதிகரிக்கவும், உங்கள் இலக்கு பார்வையாளர்களுக்கு உங்கள் செய்தியை நேரடியாக வழங்கவும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.

திரு. பிரனய் ஷா, குஷி அட்வர்டைசிங் ஐடியாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். Ltd., கூறியது, “சினிமா கண்காட்சி துறையில் முன்னணியில் இருக்கும் PVR INOX உடனான எங்கள் மூலோபாய கூட்டாண்மையை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். வசீகரிக்கும் சூழலில் பலதரப்பட்ட பார்வையாளர்களுக்கு இணையற்ற அணுகலுடன் பிராண்டுகளை வழங்குவதன் மூலம் சினிமா விளம்பரங்களில் புரட்சியை ஏற்படுத்துவதை இந்த ஒத்துழைப்பு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. சினிமா வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், இந்த ஒத்துழைப்பு பிராண்ட் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், குஷி விளம்பரம் மற்றும் PVR INOX ஆகிய இரண்டிற்கும் விளம்பர வருவாயில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.

மேலும் தகவலுக்கு செல்க: http://www.khushiadvertising.com/

Use Disclaimer- (This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)