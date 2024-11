கங்குவா படம் எப்படி? கம்-பேக் கொடுத்தாரா சூர்யா? ட்விட்டர் X விமர்சனம்!

Latest Kanguva Twitter X Review : நடிகர் சூர்யாவின் திரை வாழ்க்கையில், பெரிய படமாக உருவாகி இருக்கிறது கங்குவா திரைப்படம். சிறுத்தை சிவா இயக்கியுள்ள இந்த படத்தை, ஸ்டுடியோ கிரீன்ஸ் கே.ஈ.ஞானவேல் ராஜா இயக்கியிருக்கிறார். ரிலீஸிற்கு முன்னரே பல தடைகளை சந்தித்த இப்படம், ஒரு வழியாக வெற்றி பெற்றதா? இங்கு அது குறித்து பார்ப்போம்.

கங்குவா திரைப்படம்:

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சூர்யா ஹீரோவாக நடித்த படங்கள் எதுவுமே திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. அவர் கேமியோ ரோல்களில் நடித்த படங்கள் மட்டுமே வெளியாகின. இந்த நிலையில், அவர் திரை வாழ்க்கையில் பெரிய படமாக உருவாகி இருக்கிறது கங்குவா. கோலிவுட்டின் முக்கிய இயக்குநராக விளங்கும் சிறுத்தை சிவா, இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார். இது, சூர்யாவிற்கு கம்-பேக் கொடுக்கும் படமாக அமையுமா? என்பது குறித்த கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது. இதற்கு பதிலாக படம் பார்த்த சிலர் ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் விமர்சனங்களை தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

கோலிவுட்டில் நல்ல படம்..

ரசிகர்களை கவரும்படி கோலிவுட்டில் நல்ல படமாக கங்குவா ரிலீஸ் ஆகியிருப்பதாக, ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

— Jailer_Max (@trendsmax_tt) November 14, 2024

பின்னணி இசை குறித்த விமர்சனம்:

ஒரு ரசிகர், தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தின் பின்னணி இசை குறித்து விமர்சித்திருக்கிறார்.

#Kanguva #KanguvaReview :

Not going to say anything for now. Just this @StudioGreen2 do something & make changes in the Sound Mixing & BGM. Especially 2nd half.It’s spoiling the experience.@ThisIsDSP Deiiii, nala music vachukitu, sound mixing la kota vidurathu laam…