Vettaiyan Twitter Review : வேட்டையன் வச்ச குறி தவறிடுச்சா? படம் எப்படி? ட்விட்டர் விமர்சனம்!!

Vettaiyan Movie Twitter Review : டி.ஜே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம், வேட்டையன். ரஜினியின் 170வது படமான இது, ரசிகர்கள் பெருமளவில் எதிர்பார்த்த படமாக இருந்தது. இந்த நிலையில், விஜயதசமி மற்றும் ஆயுத பூஜை தினங்களை முன்னிட்டு, அக்டோபர் 10ஆம் தேதியான இன்று வேட்டையன் படம் வெளியாகியிருக்கிறது. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை இப்படம் பூர்த்தி செய்ததா? உண்மையாகவே படம் எப்படி? ரசிகர்கள் கூறியிருக்கும் விமர்சனத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

முதல் விமர்சனம்:

வேட்டையன் திரைப்படத்திற்கு முதல் ஆளாக விமர்சனத்தை கொடுத்தவர், அப்படத்தின் இசையமைப்பாளரும் பாடகருமான அனிருத்தான். இவர், தான் இசையமைக்கும் படங்களுக்கு, இமோஜிக்கள் மூலமாக விமர்சனம் தெரிவிப்பது வழக்கம். பீஸ்ட், ஜெயிலர், லியோ என பல படங்களுக்கு விமர்சனத்தை கொடுத்த இவர், இப்படத்திற்கும் இமோஜி மூலம் விமர்சனம் கொடுத்தார்.

அம்புக்குறி, ஃபையர் இமோஜி உள்ளிட்ட இமோஜிக்களை போட்டு பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கு அர்த்தம், “குறி வெச்சா, இரை விழனும்” எனும் வேட்டையன் படத்தின் டைலாக்தான் என கூறப்பட்டது. அதற்கு ஏற்ப, படமும் வைத்த குறி தப்பாமல் ஜெயித்துள்ளதாக இவர் சூசகமாக கூறியிருப்பதாக பலர் தெரிவித்தனர்.

ட்விட்டர் விமர்சனம்:

வேட்டையன் திரைப்படம், தமிழ் நாட்டில் வெளியாவதற்கு முன்னர் இந்தியாவின் பிற இடங்களில் வெளியானது. தமிழகத்தில் காலை 9 மணிக்குதான் வேட்டையன் படத்திற்கு முதல் ஷோ. ஆனால் இந்திய நேரப்படி, அமெரிக்காவில் அதிகாலை 4 மணிக்கே இப்படம் வெளியாகி விட்டது. அங்கு, இப்படத்தை பார்த்தவர்கள் இதற்கான விமர்சனத்தை தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

வேட்டையன் திரைப்படத்திற்கு ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த படத்திற்கான விமர்சனத்தை தெரிவித்திருக்கின்றனர். படத்தில் 100 சதவிகிதம் தலைவரின் மாஸ்தனம் இருப்பதாகவும், இரண்டாம் பாதி நல்ல சினிமா அனுபவமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

ஜெயிலர் படம் அளவிற்கு இப்படம் நல்ல கலெக்‌ஷனை பெறும் என்றும் கூறியிருக்கின்றனர்.

மாஸ் இடைவேளை:

வேட்டையன் திரைப்படத்தை முதல் பாதி வரை பார்த்த ஒரு ரசிகர் படத்தின் இடைவேளை காட்சி நன்றாக இருப்பதாக கூறி பதிவிட்டிருக்கிறார்.

படம் பார்த்த ஒரு ரசிகர், த்ரில்லர் படமாக இருக்கும் வேட்டையன் படம் எளிதாக கணிக்க கூடிய கதையுடன் இருப்பதாக பதிவிட்டிருக்கிறார்.

வேட்டையன் படத்தின் முதல் பாதி கொஞ்சம் சுமாராகத்தான் இருப்பதாகவும், ரஜினியின் பிற படங்களை போல அல்லாமல், இந்த படத்தில் மிகக்குறுகிய அளவிலேயே கமர்ஷியல் படம் சார்ந்த காட்சிகள் குறைவாக இருப்பதாகவும் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

