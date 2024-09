ஆப்கானிஸ்தானில் அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டுக்கு தடை விதிக்கும் தலிபான்கள்?

இன்றைய கிரிக்கெட் உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் அணி இருந்து வருகிறது. பெரிய பெரிய அணிகள் கூட இவர்களை பார்த்து பயப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாதம் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகளில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக நியூசிலாந்து போன்ற பெரிய அணியை தோற்கடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. இந்த வெற்றியை ஆப்கானிஸ்தான் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆரவாரத்துடன் கொண்டாடினர். சமீபத்தில் பல இன்னல்களை சந்தித்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற அணிகளுக்கு கிரிக்கெட்டில் பயத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், அந்நாட்டில் இருந்து சமீபத்தில் வெளியான செய்தி அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த செய்தி உண்மையாகும் பட்சத்தில், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஆப்கானிஸ்தான் தலைவர் ஹிபத்துல்லா அகுன்சாடா, அவர்கள் நாட்டில் கிரிக்கெட்டுக்கு படிப்படியாக தடை விதிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும், தற்போது வரை இது குறித்த எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. அந்நாட்டு அரசை கலைத்துவிட்டு தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றி ஆட்சி செய்து வருகின்றனர். தாலிபான்கள் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து அந்நாட்டில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கும் பெண்கள் எந்த ஒரு விளையாட்டு போட்டியிலும் பங்கேற்க அல்லது விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இதே நிலை ஆண்களுக்கு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது. Visegrád 24 என்ற X பக்கத்தில், "ஆப்கானிஸ்தானின் இஸ்லாமிய எமிரேட்ஸின் தலைவர் ஹிபத்துல்லா அகுன்சாடா நாடு முழுவதும் கிரிக்கெட்டுக்கு படிப்படியாக தடை விதிக்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். கிரிக்கெட் நாட்டில் தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் இது ஷரியா சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று நம்புகிறார்" என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் தற்போது இரு பிரிவினருக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது. தலைவர் அகுன்சாடாவிற்கும், ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட்டில் அதிக முதலீடு செய்துள்ள அனஸ் ஹக்கானியின் சகோதரர் சிராஜுதீன் ஹக்கானி ஆகியோருக்கும் இடையே பிரச்சனை நிலவி வருகிறது.

