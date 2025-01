சுப்மன் கில் மட்டும் தமிழக வீரராக இருந்து இருந்தால்... பத்ரிநாத் சர்ச்சை பேச்சு!

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான பார்டர் கவாஸ்கர் டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி இழந்துள்ளது. முதல் டெஸ்டில் வெற்றி பெற்று இருந்தாலும், தொடர் 1-3 என்ற கணக்கில் முடிந்துள்ளது. இந்திய அணி வீரர் சுப்மன் கில் இந்த தொடர் முழுவதும் ரன்கள் அடிக்க சிரமப்பட்டார். அதிக ரன்கள் அடித்த முதல் 15 வீரர்களின் பட்டியலில் கூட சுப்மன் கில் இடம் பெறவில்லை. தொடர்ந்து ரன்கள் அடிக்க தடுமாறி வரும் அவருக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் சுப்மன் கில் மீது இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சுப்பிரமணியன் பத்ரிநாத் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

Badrinath on Gill

- There is no intent in Gill batting, he is not even trying

- He is literally bashing Gill

- He added , if a player like gill comes from Tamil Nadu, surely Selectors will drop pic.twitter.com/ecluchqUtR

— Prakash (@definitelynot05) January 5, 2025