இந்த 2 நாள் கவனம்... எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

Tamil Nadu Weather Rain Latest News Updates: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (டிச. 23) மழை மற்றும் வானிலை நிலவரத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இன்று முதல் 7 நாள்களுக்கான வானிலை நிலவரத்தை வழங்கியிருக்கிறது. இதனை தெரிந்துகொள்வதன் மூலம் உங்கள் பகுதியில் மழை இருக்குமா, எவ்வெப்போது மழை இருக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

அந்தவகையில், மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (டிச. 22) நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு-தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (டிச. 23) காலை 08.30 மணி அளவில், தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், தெற்கு ஆந்திர – வடதமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவுவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நாளை மழையா...?

இது நாளை (டிச. 24) மேற்கு – தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், வடதமிழகம் மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அருகில் நிலவக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்றைய வானிலை நிலவரத்தின்படி, தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தால் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து, வடகடலோர தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், இதர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை நாளை பெய்யக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், அதிகாலை வேளையில், உள்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.'

டிச.25 மற்றும் டிச.26

அதேபோன்று, வடதமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை நாளை மறுதினம் (டிச. 25) பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வரும் டிச. 26ஆம் தேதி தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரும் டிச. 27ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும், டிச.28 மற்றும் டிச.29 ஆகிய தேதிகளில், தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே நேரத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவித்துள்ள வானிலை ஆய்வு மையம், அதிகாலை வேளையில் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான பனிமூட்டமும் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31-32 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அவரது X பக்கத்தில் இன்று போட்ட பதிவில்,"இப்போது ஆழந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழந்து தற்போது இது தமிழக கடற்கரையை நோக்கிச் வருகிறது. அது தனது வடக்கு பகுதிகளில் நல்ல மேகக்கூட்டங்களை கொண்டுள்ளது.

Weakened low now just a shell takes the south journey towards TN coast, It has nice northern bands. Rains will commence from 25th Night / 26th Morning and will be there for 2 days for Chennai (KTCC) and TN coastal districts. These rains are harmless and enjoyable ones.… pic.twitter.com/MxCvuI7izN

— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) December 23, 2024