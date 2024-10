Air India Flight Offers: ఏడాదిలో ఎప్పుడైనా ప్రయాణం కేవలం 1456 రూపాయలకే

Air India Flight Offers: దీపావళి పండుగ పురస్కరించుకుని ఎయిర్ ఇండియా స్పెషల్ ఫ్లాష్ సేల్స్ ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కేవలం 1450 రూపాయలకే విమానయానం చేసే అవకాశం లభిస్తోంది. దీపావళి కంటే ముందే ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తోంది.

ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లాష్ సేల్స్ అక్టోబర్ 22న ప్రారంభమైంది. ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 27 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే మరో మూడు రోజులే ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ సమయంలో బుక్ చేసుకున్నవారికి ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ధర లభిస్తుంది. అయితే ప్రయాణ తేదీలు 2024 నవంబర్ 1 నుంచి వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ 1 వరకూ ఎప్పుడైనా ఉండవచ్చు. అంటే దాదాపు ఏడాది కాలంలో ఎప్పుడైనా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే ముందుగా ఇప్పుడే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే చాలా చౌక ధరకే టికెట్ లభిస్తుంది.

దీపావళి ఫెస్టివల్ సీజన్ సందర్భంగా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ ఈ ఫ్లాష్ సేల్ ప్రారంభించింది. కేవలం 1456 రూపాయలకే ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేయవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌లో కన్వీనియెన్స్ ఫీజు జీరో ఉంటుంది. బిజినెస్ అప్‌గ్రేడ్ చేసుకుంటే 50 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది. గౌర్ మెయిర్ మీల్స్, సీట్స్, ఎక్స్‌ప్రెస్ సేవలపై 25 శాతం డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అదే ఎక్స్‌ప్రెస్ వ్యాల్యూ టికెట్ అయితే 1606 రూపాయలకే ప్రారంభమౌతుంది. ఎక్స్‌ప్రెస్ లైట్ ధరలపై 350 రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది.

✈️ It’s #TimeToTravel this festive season with our #FlashSale! ✨ #FlyAsYouAre with Xpress Lite fares starting at ₹1456, for logged-in members on https://t.co/rMBTOFB9H1. Login for Zero Convenience Fees, 50% off Biz Upgrades and 25% off Gourmair meals, seats and Xpress Ahead… pic.twitter.com/jBQntwgPyH

— Air India Express (@AirIndiaX) October 22, 2024