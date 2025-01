Nayanthara: నయనతార వివాదంలో మరో బిగ్ ట్విస్ట్.. కీలక ప్రకటన చేసిన చంద్రముఖి మూవీ మేకర్స్..

Chandramukhi movie Team reacts on notice issue controversy: నటి నయన తారకు చంద్రముఖీ మూవీ టీమ్ నోటీసులు పంపిందని కూడా సోషల్ మీడియాలో అనేక కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి.ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై తాజాగా..చంద్రముఖీ మూవీ టిమ్ స్పందించినట్లు తెలుస్తొంది. ఈ నోటీసులు పంపినట్లు వస్తున్నవార్తలలో నిజంలేదని, కేవలం రూమర్స్ అంటూ కొట్టిపారేసింది.

Following reports of producers of #Rajinikanth-starrer #Chandramukhi having sent legal notices to #Nayanthara for using clips from the film without permission in her documentary and demanding compensation, the production house has clarified that they had given permission. pic.twitter.com/oiscccwByN

— Chennai Times (@ChennaiTimesTOI) January 6, 2025