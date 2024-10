Devara New Scenes: దేవర సినిమాలో సందడి చేస్తోన్న దావూదీ సాంగ్.. జాన్వి కపూర్ కొత్త సీన్.. ఎక్కడ పెట్టారంటే..!

Devara added scene: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా.‌. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమా దేవర. జనతా గ్యారేజ్ తరువాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో.. వచ్చిన సినిమా కావడంతో ఈ చిత్రంపై మొదటి నుంచి అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. మరోపక్క ఈ సినిమా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా తరువాత వచ్చిన సినిమా కావటంతో.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల వారు ఈ చిత్రం కోసం ఎదురుచూశారు.

సెప్టెంబర్ 27న విడుదలైన ఈ చిత్రం.. మొదటి షో నుంచే కలెక్షన్స్ సునామి సృష్టించడం మొదలుపెట్టింది. తెలుగు, హిందీ భాషలలో ఇప్పటికే ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ సొంతం చేసుకుంది. ఇక ఈ రోజు నుంచి లాభాల బాట పట్టిన ఈ చిత్రం కలెక్షన్స్ మరింత పెంచటానికి.. సినిమా యూనిట్ సరికొత్త ప్లాన్ తో ముందుకొచ్చింది.

అదేమిటి అంటే ఈ చిత్రంలో ముందుగా తీసేసిన..దావూదీ సాంగ్.. ఇప్పుడు ఈ చిత్రంలో యాడ్ చేసింది. దీంతో పాటు జాన్వి కపూర్ కి సంబంధించిన ఒక సీన్ కూడా సినిమా యూనిట్ ఈ చిత్రంలో జోడించింది. ఈ సినిమా రెండో హాఫ్ లో.. వర చెల్లెలను రౌడీలు ఏడిపిస్తారు. ఆ విషయం తెలిసిన వర.. వారిని పోయి చితక్కొట్టారు. అయితే ఆ సీన్ తరువాత నుంచే.. కొత్త సీన్ అలానే పాటను యాడ్ చేశారు సినిమా యూనిట్. ఆ సీన్ అయిన వెంటనే జాన్వి కపూర్ పోయి ఈ విషయాన్ని తన తండ్రి శ్రీకాంత్ కి చెబుతుందంట.. ఇక అప్పుడు ఈ సాంగ్ వస్తుంది.

