Shubhashree: బిగ్ బాస్ బ్యూటీ శుభశ్రీ కారు యాక్సిడెంట్.. తుక్కుతుక్కయిన కారు.. ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్..

Bigg Boss Shubhashree Car Accident: 'మనోభావాలు దెబ్బతిన్నయంటూ' బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్‌ సెవన్‌ లో హల్‌చల్ చేసిన బ్యూటీ శుభశ్రీ. ఆదివారం ఈమె ప్రయాణిస్తున్న కారు యాక్సిడెంట్‌కు గురైంది. సినిమా షూటింగ్‌లో భాగంగా ఆమె నాగర్జున సాగర్ వైపుగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు బైక్‌ నడుపుతున్న ఇద్దరు యువకులు ఈమె కారును ఢీకొట్టారు. దీంతో శుభ శ్రీ ప్రయాణిస్తున్న కారు పూర్తిగా డ్యామేజ్‌ అయింది. శుభశ్రీ ఫ్యాన్స్‌ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే ఆ కారు శుభ శ్రీ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన కారు శుభ శ్రీ ఎటువంటి గాయాలు అవ్వలేదు ఆమె క్షేమంగా ఉన్నారు. బైక్‌ పై వెళ్తున్న ఆ ఇద్దరు యువకులు మద్యం సేవించడంతో యాక్సిడెంట్‌ జరిగినట్లు సమాచారం. వారికి స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి.

ఈ రోజు ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో నాగర్జున సాగర్‌ బస్టాండ్‌ వద్ద ఈ యాక్సిడెంట్‌ జరిగింది. అయితే, శుభ శ్రీ కారు ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఫోటోలు మాత్రం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ కార్‌ యాక్సిడెంట్‌ ఫోటోలను చూసి శుభ శ్రీ కి ఏమైందో అని ఆమె ఫ్యాన్స్‌ ఆందోళన చెందుతున్నారు. సమాచారం మేరకు శుభ శ్రీ కి ఎలాంటి గాయాలు అవ్వలేదు. శుభ శ్రీ షూటింగ్‌ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్‌ 7లో మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయంటూ తెలుగు బిగ్‌ బాస్‌ ప్రేక్షకుల మనస్సు దోచుకున్నారు. బిగ్‌ బాస్‌లో ఆమె అందం క్యూట్‌నెస్‌కు ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నారు. ఆమె మాటాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనస్సు దోచుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా శుభ శ్రీ బిగ్‌ బాస్‌ తర్వాత కూడా కొన్ని టీవీ షోలలో పాల్గొన్నారు. అంతేకాదు శుభ శ్రీ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ ఉంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టీవ్‌గా ఉంటారు. శుభ శ్రీ పూర్తిపేరు శభు శ్రీ రాయగురు.

While Going for “Bhim Bhumi Ki Jai” shoot, heroine Subhashree Rayaguru car got into an accident. She is absolutely fine. With Grace of God nobody got harmed. The opposite side bike rider was fully drunk & hit the car straight from the opposite. pic.twitter.com/AGGuZCmUsl

— The Pioneer South (@FeaturesPioneer) October 6, 2024