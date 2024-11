Matka Trailer Talk: వేలు తీసుకొని విడిచిపెట్టడానికి నేను ద్రోణాచార్యున్ని కాదు.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘మట్కా’ ట్రైలర్..

Matka Trailer Talk: వరుణ్ తేజ్.. దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నా.. సరైన సక్సెస్ మాత్రం దక్కడం లేదు. ‘గద్దలకొండ గణేష్’ తర్వాత వరుణ్ తేజ్ కు హిట్ అన్నదే లేదు. ఎన్నోఆశలు పెట్టుకున్న ‘ఆపరేషన్ వాలంటైన్’ మూవీ బాగున్నా.. కమర్షియల్ గా పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదు. తాజాగా వరుణ్ తేజ్.. గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘మట్కా’. కరుణకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇందులో వివిధ ఏజ్ లలో వరుణ్ తేజ్ ట్రాన్స్ ఫామ్ బాగుంది. ఓ రకంగా.. ‘గాడ్ ఫాదర్’, కమల్ హాసన్ ‘నాయకుడు’ సినిమాలను గుర్తుకు తెచ్చాయి.

‘మట్కా’ అంటే జూదం. ఈ నేపథ్యంలో ముంబై బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఈ మూవీని తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు. ఆనాటి విజువల్స్ అన్ని బాగున్నాయి. ఆర్ట్ వర్క్ పనితనం కనిపిస్తోంది. వరుణ్ తేజ్..గద్దలకొండ గణేష్ తర్వాత మరోసారి డాన్ పాత్రలో నటించాడు. ముఖ్యంగా హాజీ మస్తాన్, వరద రాజన్ మొదలియార్, దావూడ్ ఇబ్రహీం వంటి డాన్ ల జీవిత నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు ట్రైలర్ చూస్తే అర్దమవుతోంది. తాజాగా ఈ ట్రైలర్ పై చిరంజీవి ప్రశంసల ఝళ్లు కురిపించారు.

Presenting the official trailer of #MATKA!

--https://t.co/J4iA1bKZBK

Very proud to see your hunger for unique scripts & your versatility never ceases to amaze me, my dear @IamVarunTej 😊❤️ & This one looks fabulous 👌

My best wishes to the entire team for the release on Nov… pic.twitter.com/KiwPHpCGlw

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 2, 2024