Viral Video: దేవర రిలీజ్.. ఆ సీన్‌ చూసి ఏంటీ ఘోరం దయచేసి ఆపండి అంటూ ప్రముఖ నటి ఫైర్..

Devara Release Viral Video: దేవర సినిమా అంగరంగ వైభవంగా నిన్న శుక్రవారం విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ నిన్న పండుగ చేసుకున్నారు. పలుచోట్లు థియేటర్‌ అద్దాలు, పగులగొట్టాడం, ప్రమాదవశాత్తు సుదర్శన్‌ థియేటర్‌లో దేవర ఫ్లెక్లీ కాలిపోవడం వంటి ఘటనలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. కానీ, సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న ఓ వీడియో మాత్రం నెట్టిజెన్లను సైతం ఆగ్రహానికి గురయ్యేలా చేసింది. చివరకు హిరోయిన్‌ నటి అయిన వేదిక కూడా ఈ వీడియో పై స్పందించింది. ఏంటీ ఘోరం ఇకనైనా ఆపండి అంటూ పోస్టు కూడా పెట్టింది.

ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముంది అంటే, ఓ థియేటర్ వద్ద దేవర ఫ్యాన్స్‌ మేకను బలిచ్చారు. ఆ వీడియో చూసి ఆమె స్పందించారు. ఏంటీ ఘోరం ఇకనైనా ఆపండి. చూస్తేనే భయంకరంగా ఉంది ఆ అమాయకపు మూగజీవి ఏం చేసింది?. నా హృదయం కలిచివేస్తుంది. అభిమానం పేరిట నోరు లేని మూగజీవిని బలివ్వడం ఏంటి?

ఒకరు కాళ్లు పట్టుకుని లాగుతున్నారు, మరొకరు తలపట్టుకున్నారు. ఇంకొకరు తల నరికేశారు. ఆ తలతో పోస్టర్‌కు అభిషేకం చేశారు జంతు బలి ఎవరూ మెచ్చుకోరు. ఆ నోరులేని మూగజీవి ఆత్మకు శాంతి చేకూరలని కోరుతున్నాను. ఇలాంటివి మళ్లీ పునరావృతంగా కాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాని ఆమె పోస్టు పెట్టారు. ఈ వీడియోలో జంతువులపై జరుగుతున్న ఈ దారుణానికి సంబంధించి పెటాను కూడా ఆమె ట్యాగ్‌ చేశారు.

Sir @tarak9999 I’m deeply disturbed by reports of people taking extreme actions, like chopping a goat’s head, during the first day of the Devara movie release. Such behavior is unacceptable and should be met with legal action. pic.twitter.com/fm8LDfK2W1

అయితే, దేవరకు విడుదల ఫస్ట్‌ షోకు ముందు ఫ్యాన్స్‌ ఇలా జంతు బలి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దేవర విడుదల సందర్భంగా అభిమానులు థియేటర్ల వద్ద భారీ కటౌట్లను కూడా నిన్న ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ సినిమా తర్వాత విడుదలైన ఎన్టీఆర్‌ మొదటి సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్‌ పలుచోట్ల రచ్చ చేశారు. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ నటించిన ఈ సినిమాలో తారక్‌ ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఈ సినిమాలో పైట్స్‌ గూస్‌ బంప్స్‌. హిరోయిన్‌ జాన్వీ కపూర్‌ కాగా, ఈ సినిమాకు విలన్‌గా బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ నటించారు. ఈసినిమా యూఎస్‌లో కూడా కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

this is horrific!!! Stop!!! My hearts bleeds for the poor innocent child. No one deserves this…so much torture and trauma !! How on earth can u harm an innocent voiceless being ??? 💔💔💔💔💔 this should never ever happen to any other being ever. I pray for this poor child’s… https://t.co/Ogw2fXh69I

— Vedhika (@Vedhika4u) September 27, 2024