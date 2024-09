Kolkata Doctor murder: కోల్ కతాలో దుర్గాపూజలుండవు.. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన బాధితురాలి తండ్రి.. వీడియో..

Kolkata doctor murder case: కోల్ కతా ఘటనలో ఇప్పటికికూడా దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతునే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో బాధితురాలి తండ్రి.. సీఎం మమతా బెనర్జీ మీద ఫైర్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా.. ఈసారి వెస్ట్ బెంగాల్ దుర్గాపూజలు ఉండవంటూ కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోల్ కతా ట్రైనీ డాక్టర్ ఘటనపై ఇప్పటికి కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ లో పలు చోట్ల నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు.. దీనిపై సోమవారం(సెప్టెంబర్ 9) న విచారించింది. ఆగస్టు 9 న ఘటన జరిగిన తర్వాత సీబీఐ ఇప్పటి వరకు చేసిన విచారణపై స్టేటస్ రిపోర్టును సబ్మిట్ చేయాలని ఆదేశించింది.

#WATCH | West Bengal | Kolkata's RG Kar Rape and murder incident | Victim’s father breaks down, says, "...We are not satisfied with the role of the CM (Mamata Banerjee) in the case...She did not do any work...The incident which occurred with my daughter, we have been saying this… pic.twitter.com/u65SQrE2Ma

