Pilibhit encounter: యూపీలో సోమవారం తెల్లవారుజామున భారీ ఎన్ కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ఖలిస్తానీ ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. అనుమానాస్పద వస్తువులతో వారు పురానాపూర్ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వారిపై కాల్పులు జరిపారు. ఉగ్రవాదులు కూడా పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.

పంజాబ్‌లోని గురుదాస్‌పూర్‌లోని పోలీసు పోస్ట్‌పై గ్రెనేడ్/బాంబు విసిరిన ముగ్గురు ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు పోలీసులు జరిపిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమయ్యారు. ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను హతమార్చిన తర్వాత, ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు, పంజాబ్ పోలీసుల సంయుక్త బృందం వారి నుండి రెండు AK 47 రైఫిల్స్, రెండు గ్లాక్ పిస్టల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పిలిభిత్‌లోని పురాన్‌పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించారు. పోలీసులు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పోలీసులు కూడా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్‌కౌంటర్ తర్వాత ఉగ్రవాదుల నుంచి రెండు ఏకే 47 రైఫిళ్లు, రెండు గ్లాక్ పిస్టల్స్, పెద్ద మొత్తంలో కాట్రిడ్జ్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘటన అనంతరం ఉగ్రవాదుల డెడ్ బాడీలను పురాన్‌పూర్‌ ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు.

మరణించిన ఉగ్రవాదుల వివరాలు :

1. గుర్విందర్ సింగ్, గురుదేవ్ సింగ్ కుమారుడు, సుమారు 25 సంవత్సరాలు, మొహల్లా కలనౌర్, థానా కలనౌర్, గురుదాస్‌పూర్ జిల్లా, పంజాబ్ నివాసి.

2. వీరేంద్ర సింగ్ అలియాస్ రవి, రంజిత్ సింగ్ అలియాస్ జీత కుమారుడు, సుమారు 23 సంవత్సరాలు, అగావాన్, పోలీస్ స్టేషన్, గురుదాస్‌పూర్ జిల్లా, పంజాబ్ నివాసి

3. జసన్ ప్రీత్ సింగ్ అలియాస్ ప్రతాప్ సింగ్, సుమారు 18 సంవత్సరాలు, గ్రామ నివాసి నిక్కా సుర్, పోలీస్ స్టేషన్ కలనౌర్, గురుదాస్‌పూర్ జిల్లా

