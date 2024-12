Allu Arjun: ఇక మీదట విశ్వరూపమే..! ఆ పోస్టులపై వైల్డ్ ఫైర్ అయిన అల్లు అర్జున్.. ఎక్స్ లో సంచలన ట్విట్..

Pushpa 2 movie stampede Allu Arjun Warning on controversy posts: పుష్ప2 మూవీ ప్రీమియర్ షో నేపథ్యంలో సంధ్య థియేటర్ దగ్గర తొక్కిసలాట జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటన ఇప్పుడు ఒకవైపు ఇండస్ట్రీలో మరోవైపు రాజకీయంగా కూడా రచ్చ మారింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ మండిపడుతుండగా.. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లు మాత్రం అల్లు అర్జున్ కు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్నట్లు తెలుస్తొంది.

I appeal to all my fans to express their feelings responsibly, as always and not resort to any kind of abusive language or behavior both online and offline. #TeamAA pic.twitter.com/qIocw4uCfk

— Allu Arjun (@alluarjun) December 22, 2024