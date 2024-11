Manipur Violence Video Viral: మణిపూర్‌లో మరోసారి హింసాఖాండ మొదలైంది. మైతీలకు చెందిన ఆరుగురిని ఇటీవలె కిడ్నాప్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వారి మృతదేహాలు నది వద్ద శనివారం కనిపించడంతో మళ్లీ మణిపూర్ అట్టుడికింది. కుకీ మిలిటెంట్లు ఈ దారుణానికి వడగట్టడంతో న్యాయం కోసం ఎమ్మెల్యేల ఇళ్ల వద్ద పెద్ద ఎత్తున్న నిరసనలు చేపట్టారు మైతీలు. దీంతో వారిలో కొందరు ఆందోళనకారులు ఇళ్లను ముట్టడించారు. ఒక్కసారిగా అలెర్ట్‌ అయిన పోలీసులు వారిని కట్టడి చేశారు. ఆ ప్రాంతంలో పూర్తిగా ఇంటర్నెట్‌ సేవల్‌ బంద్‌ చేశారు. కర్ఫ్యూ విధించారు.

వారు కిడ్నాప్‌ చేసి చంపిన వారిలో ముగ్గురు ఆడవాళ్లు, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ దారుణ ఘటనలో పది నెలల చిన్నారి కూడా ఉంది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆందోళనకారులు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లపై దాడికి దిగారు. అక్కడి ఫర్నిచర్‌ను కూడా వారు ధ్వంసం చేశారు. దీంతో వారిని అదుపు చేయడానికి పోలీసులు, భద్రతా సిబ్బంది వారిపై భాష్పవాయువు ప్రయోగించారు.పశ్చిమ ఇంఫాల్, బిష్ణాపూర్‌, తౌబల్‌, కక్చింగ్‌, కాంగ్‌పోక్కి, చురాచంద్‌పూర జిల్లాలలో రెండు రోజులు పాటు ఇంటర్నెట్‌ సేవలను ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పూర్తిగా నిలిపివేశారు.

గత సోమవారం జిరిబమ్‌ జిల్లాలో భద్రతా దళాలు, మిలిటెంట్ల మధ్య జరిగిన కాల్పుల పరిణామం తర్వాత రిలీఫ్‌ క్యాంపులో ఉన్న ఈ ఆరుగురిని మిలిటెంట్లు కిడ్నాప్‌ చేశారని మైతేయి తెగవారు ఆరోపించారు.ఇదిలా ఉండగా నవంబర్‌ 11వ తేదీ కూడా మిలిటెంట్ల గ్రూపు బోరోబేక్రా పోలీస్‌ స్టేషన్‌పై దాడి చేసింది. భద్రత బలగాల ఎదురు కాల్పుల్లో 11 మంది మిలిటెంట్లు మృతి చెందారు. ఆ సమయంలోనే పోలీసు రిలీఫ్‌ క్యాంపులో ఉన్న ముగ్గురు ఆడవాళ్లు, మరో ముగ్గురు చిన్నారులను మొత్తం ఆరుగురిని మిలిటెంట్లు కిడ్నాప్‌ చేశారు.

#Angrypprotesters in #Imphal city destroyed the house of #BJP MLA RK Imo following #slaughtering of six members of a #MEITEI family-- three women & three children, including an 8-month-old child in Jiribam dist by #Kukiterrorists . They also attacked the house of MLA S Nishikant pic.twitter.com/kF4yVujBJn

ఈ నేపథ్యంలో వారికి భద్రత బలగాల తీవ్రంగా సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ కూడా నిర్వహించాయి. ఈలోగా వారిని మిలిటెంట్లు అత్యంత దారుణంగా హత్యచేశారు. ఇక ప్రభుత్వం మణిపూర్‌లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చాయి.గత ఏడాదిన్నరగా మైతీ, కూకీల మధ్య హింస మరింత పెరిగింది. ఇలా అట్టుడికిపోతున్న మణిపూర్‌ పోలీసు స్టేషన్‌ పరిధిలో సాయుధ దళాల చట్టాన్ని విధిస్తూ గురువారం కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జిరిబమ్‌, కాగ్మోక్‌ఫీ, సెక్మయ్‌ వంటి జిల్లాలో ఈ స్పెషల్‌ యాక్ట్‌ను విధించింది.

🚨Manipur Erupts in Protest Over Abduction of Three Women and Three Children by Kuki-Hmar Terrorists

The cry of the people : "Indian Govt. is responsible for the safety of the 6, who are held as hostage"#KukiTerrorists #KukiWarCrimes #BringMissingMeiteisHome #Justice4Meiteis… pic.twitter.com/ZPv6qVXzFJ

— Homer_Alt (@Gooner_Homer) November 15, 2024