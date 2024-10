Yadadri Reels: మరో వివాదంలో ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి.. యాదాద్రి ఆలయంలో రీల్స్‌, ఫొటోషూట్

Kaushik Reddy Yadadri Reels: తెలంగాణలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి. మొన్నటి దాక అరెకపూడి గాంధీ వర్సెస్‌ పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి వ్యవహారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. కొన్నాళ్లుగా ఈ వ్యవహారం చక్కబడినట్టు కనిపించగా ఇది మరువకముందే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. తెలంగాణ ఇలవేల్పుగా ఉన్న యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహా స్వామి ఆలయ క్షేత్రంలో రీల్స్‌ తీసుకున్నారనే వార్తలు హాట్‌ టాపిక్‌గా మారాయి. కౌశిక్‌ రెడ్డి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసిన వీడియోలు నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. తన సతీమణి, కుమార్తెతో కలిసి రీల్స్‌ చేసిన వీడియోలు ఆయన పంచుకోవడం వివాదానికి దారి తీశాయి. యాదాద్రి క్షేత్రంలో ఇలాంటి తప్పు అని భక్తుల నుంచి ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. అసలు ఏం జరిగింది? అనేది తెలుసుకుందాం.

హుజురాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి ఆదివారం ఎక్స్‌ వేదికగా ఓ పోస్టు చేశారు. తన సతీమణి శాలిని జన్మదినం సందర్భంగా పోస్టు చేసిన వీడియో వివాదానికి తెరలేపింది. ఆ వీడియోలో ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి తన సతీమణి శాలినితో కలిసి తిరుగుతున్నారు. ఆ వీడియో షూట్‌ చేసింది ఎక్కడో కాదు యాదాద్రి క్షేత్రంలో. యాదాద్రి ఆలయ పరిసరాల్లో వీరిద్దరూ తిరుగుతూ రీల్స్‌ రూపొందించుకున్నారు.

అంతేకాకుండా అక్టోబర్‌ 7వ తేదీన ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు పంచుకున్నారు. తన కుమార్తె శ్రీనిక జన్మదినం సందర్భంగా కౌశిక్‌ పంచుకున్న వీడియోలు, ఫొటోలు కూడా యాదాద్రి క్షేత్రం వద్ద తీసినవే. తన కుమార్తె యాదాద్రి ఆలయ ప్రాంగణంలో రీల్స్‌ చేయించారు. ఆలయ నగరిలో తిరుగుతూ తన కుమార్తె శ్రీనికతో కౌశిక్‌ రెడ్డి రీల్స్‌ చేయించారు. ఆలయ క్షేత్రంలో ఎమ్మెల్యే రీల్స్‌ చేయడం వివాదానికి దారి తీసింది.

వివాదాలకు కేంద్ర బిందువు

ఒక ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతాయుత పదవిలో ఉన్న కౌశిక్‌ రెడ్డి ఆలయ క్షేత్రంలో ఇలా రీల్స్‌ చేయడం సరికాదని చెబుతున్నారు. వాస్తవంగా ఆలయంలో రీల్స్‌, ఫొటోలు తీసుకోవడం నిషేధం. కానీ కౌశిక్‌ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా రీల్స్‌ కోసం ఆలయాన్ని సందర్శించినట్లు తెలుస్తోంది. వాళ్లు రీల్స్‌ చేసేటప్పుడు భక్తులు ఎవరూ కనిపించకపోవడం గమనార్హం. ఈ రీల్స్‌ ఎప్పుడు తీశారనేది తెలియడం లేదు. ఆ దృశ్యాలు, ఫొటోలు చూస్తుంటే రీల్స్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వివాదం రేపిన ఈ రీల్స్‌పై ఆలయ పాలక మండలి ఏమైనా స్పందిస్తుందా అనేది చూడాలి. కాగా ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌ రెడ్డి ఇటీవల తరచూ వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. తాజా వ్యవహారం అతడిని ఇబ్బందుల్లో పడేసే అవకాశం ఉంది.

On the day you were born,

the world became a little brighter. Watching you grow has been the greatest joy, and every moment with you is cherishable.

No matter how the day goes, as soon as I see your beautiful smile, I count my blessings to have you.

Here’s to another… pic.twitter.com/gUEAHf88OQ

— Padi Kaushik Reddy (@KaushikReddyBRS) October 7, 2024

“Happy birthday to my Shrinika! Thank you for the infinite joy you bring into my life. You are my life, my everything! My little angel, I wish you a wonderful birthday!” pic.twitter.com/07VUYLM5N1

— Padi Kaushik Reddy (@KaushikReddyBRS) October 7, 2024

