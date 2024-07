शाहरुखला नक्की झालं तरी काय? मुंबईत उपचार न झाल्याने थेट अमेरिकेत घेणार उपचार

Shah Rukh Khan : बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानच्या आरोग्याबाबत एक अपडेट समोर आली आहे. शाहरुख खानची प्रकृती पुन्हा एकदा अस्वस्थामुळे अमेरिकेला उपचारासाठी जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. शाहरुख खानला डोळ्यांच्या संबंधी त्रास जाणवत आहे. मुंबईत शाहरुख खानवर उपचार देखील करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर काही अडचणी निर्माण झाल्याने शाहरुख थेट अमेरिकेला उपचारासाठी जाणार आहे. याआधी शाहरुखला उष्माघातामुळे रुग्णालयात देखील दाखल करण्यात आले होते.

बॉलिवूडचा किंग, बादशहा आणि रोमान्स अशी शाहरुख खानची ओळख आहे. शाहरुख खान 29 जुलै रोजी मुंबईतील एका रुग्णालयात डोळ्यांच्या उपचारासाठी गेला होता. मात्र, मुंबईतील रुग्णालयात उपचार होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे शाहरुख आज पुढील उपचारासाठी अमेरिकेला जाणार आहे.

Minor eye सर्जरी

2014 मध्ये अभिनेता शाहरुख खानची Minor eye सर्जरी करण्यात आली होती. या सर्जरीनंतर शाहरुख खानची दृष्टी पूर्णत: चांगली झाली होती. सर्जरीनंतर शाहरुख खानने ट्विटकरत डॉक्टरांचे आभार देखील मानले होते.

A big thank you to Dr, Burjor Banaji & his lovely wife for doing my surgery. It's so good, that now I can read even between the lines.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk)