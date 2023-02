Ooops ! चिमुरडी म्हणाली 'Pathaan' आवडला नाही, Shahrukh Khan ने दिलेल्या उत्तराने जिंकलं मन

Shahrukh Khan Pathaan: बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानने (Shahrukh Khan) 'पठाण' (Pathaan) चित्रपटातून जोरदार पुनरागमन केल्याने त्याचे चाहते प्रचंड आनंदात आहेत. 'पठाण'ने बॉक्स ऑफिसवर (Pathaan Box Office Collection) तुफान कमाई केली असून शाहरुख खानचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक यशस्वी चित्रपट ठरला आहे. आठवडा पूर्ण झाल्यानंतरही पठाणची बॉक्स ऑफिसवर घोडदौड कायम असून 400 कोटींचा टप्पा पार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. चित्रपटातील शाहरुख खानच्या अभिनयाचं चाहत्यांकडून कौतुक होत असताना एका चिमुरडीने मात्र आपल्याला 'पठाण' आवडला नसल्याचं म्हटलं आहे. शाहरुखनेही या चिमुरडीला उत्तर दिलं आहे. हे उत्तर वाचून शाहरुख इतका मोठा अभिनेता का आहे याची तुम्हाला जाणीव होईल.

ट्विटरला (Twitter) अभिषेक कुमार नावाच्या व्यक्तीने एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. या व्हिडीओत तो आपल्या मुलीसह संवाद साधताना दिसत आहे. "अहाना, कोणता चित्रपट पाहून आलीस?," असं विचारल्यानंतर ती 'पठाण' असं उत्तर देते. यावर चित्रपट आवडला का? असं विचारलं असता चिमुरडी नाही म्हणते.

हा व्हिडीओ फक्त 7 सेकंदाचा आहे. दरम्यान या व्हिडीओत चिमुरडीला पठाण का आवडला नाही याचं कारण सांगण्यात आलेलं नाही.

शाहरुखने या ट्विटची दखल घेत आपल्या उत्तराने चाहत्यांचं मन जिंकलं आहे. आपल्याला आता अजून मेहनत घ्यावी लागेल असं शाहरुखने ट्विटरला उत्तर दिलं. तसंच तिला 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' चित्रपट दाखवा असा सल्लाही त्याने दिला आहे.

"Oh oh!! आता मला अजून मेहनत घ्यावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा कोरा कागद आहे. आपल्या चिमुरड्या चाहत्यांना नाराज करु शकत नाही. देशाच्या तरुणांचा प्रश्न आहे. तिला DDLJ दाखवून पाहा. तिला कदाचित रोमँटिक चित्रपट आवडत असतील. लहान मुलांबद्दल आपण काही सांगू शकत नाही," अशी प्रतिक्रिया शाहरुखने ट्विटमध्ये दिली आहे.

