'शाकुंतलम' चित्रपटाच्या सततच्या प्रमोशनमुळे Samantha च्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम, आवाज गेला अन्...

Samantha Ruth Prabhu Health : दाक्षिणात्य लोकप्रिय अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभू (Samantha Ruth Prabhu) गेल्या काही दिवसांपासून तिचा आगामी चित्रपट 'शाकुंतलम' (Shaakuntalam) मुळे चर्चेत आहे. समंथा सतत चित्रपटाचं प्रमोशन करताना दिसत आहे. दरम्यान, प्रमोशनवेळी समंथाला तिच्या गंभीर आजारामुळे अनेक त्रास झाले. तिला पापाराझींच्या फ्लश लाईटचा त्रास झाला होता. कितीही काही झालं तरी समंथा ही चित्रपटाचं प्रमोशन करताना दिसते. दरम्यान, आता शकुंतलम चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान समंथाची तब्येत पुन्हा खालावली आहे. तिला ताप आला असून तिचा आवाजही गेला आहे. याविषयी समंथानं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सांगितले.

समंथाने तिच्या ट्विटरवर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये समंथानं लिहिलं की, 'माझ्या चित्रपटाचे प्रमोशन करण्यासाठी आणि तुमचे प्रेम मिळविण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. दुर्दैवाने, व्यस्त वेळापत्रक आणि प्रमोशनचा माझ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे माझी तब्येत बिघडली असून मला ताप आला आहे आणि माझा आवाज गेला आहे.'

(1/2)I was really excited to be amongst you all this week promoting my film and soaking in your love.

Unfortunately the hectic schedules and promotions have taken its toll, and I am down with a fever and have lost my voice.

— Samantha (@Samanthaprabhu2) April 12, 2023