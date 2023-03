ठुकरा के मेरा प्यार... गर्लफ्रेन्डने ब्रेकअप केल्यानंतर तरुणाला मिळाले 25 हजार; वाचा नेमकं काय घडलं

Viral Story : प्रेमात (Love Affair) फसवणूक झाल्याने अनेक जण आतून तुटून जातात आणि दुःखी होतात. आपलं प्रेम आपल्याला सोडून गेलं आहे हे पचवणं अनेकांना जड जातं. काही जण तर टोकाचं पाऊल उचलतात तर काही प्रेमवीर काहीजण चुकीचे निर्णय घेतात. मात्र एका पठ्ठ्याला त्याच्या ब्रेकअपनंतर (Breakup) चांगलाच आर्थिक फायदा झाला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे ब्रेकअपचा निर्णय घेणे एकासाठी फायदेशीर ठरले आहे. गर्लफ्रेंन्डने सोडल्यानंतर या प्रियकराला 25,000 रुपये मिळाले आहेत. ट्विटरवर (Twitter) या प्रियकराने याबाबत माहिती दिली आहे.

या ट्विटर युजरने त्याला ब्रेकअपनंतर इन्शुरन्सची रक्कम म्हणून 25,000 रुपये मिळाल्याचा दावा केला आहे. प्रतीक आर्यन नावाच्या ट्विटर युजरने ट्विट करुन माहिती दिल्यानंतर ते सगळीकडे व्हायरल झाले. माझ्या गर्लफ्रेन्डे माझी फसवणूक केली आणि त्यासाठी मला 25 हजार रुपये मिळाले, असे प्रतिक आर्यनने म्हटलं आहे. 16 मार्च रोजी प्रतिक आर्यनने हे ट्विट केले होते. थोड्याच वेळात प्रतिकच्या या ट्विटला जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रतीक आर्यनने या रकमेला हार्टब्रेक इन्शुरन्स फंड म्हटले आहे.

जेव्हा आम्ही रिलेशनशिपमध्ये आलो होता तेव्हा एक रक्कम जमवण्याचे ठरवले होते आणि त्यातूनच ही रक्कम मिळाल्याचे प्रतिकने सांगितले आहे. "माझ्या गर्लफ्रेन्डने फसवणूक केल्यामुळे मला 25 हजार रुपये मिळाले आहेत. आमचं नातं सुरू झालं तेव्हा आम्ही दोघेही प्रत्येकी 500 रुपये जॉइंट अकाउंटमध्ये जमा करायचो. तेव्हा आम्ही ठरवले होते, जो कोणी ब्रेकअप करेल, त्याचे पैसे बुडतील आणि जो विश्वासघात करणार नाही त्याला हे पैसे मिळतील," असे प्रतिकने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

I got Rs 25000 because my girlfriend cheated on me .When Our relationship started we deposited a monthly Rs 500 each into a joint account during relationship and made a policy that whoever gets cheated on ,will walk away with all money.

That is Heartbreak Insurance Fund ( HIF ).

— Prateekaaryan (@Prateek_Aaryan) March 15, 2023