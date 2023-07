वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्याने कोरियन व्यक्तीला ठोठावला 5000 रुपयांचा दंड; निलंबनाची कारवाई, पण का?

Viral News: पोलिसांवर शहराच्या तसंच नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असते. पण अनेकदा खाकी वर्दीच नागरिकांचा शत्रू होते. पोलीस दलातील काही मोजक्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांमुळे संपूर्ण विभागाची बदनामी होते. त्यातही वाहतूक पोलीस म्हटलं तर ते पैसे मिळवण्यासाठीच कारवाई करतात असा आरोप केला जातो. यादरम्यान, दिल्लीतील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. यामध्ये दिल्लीमधील वाहतूक पोलीस कर्मचारी कोरियन व्यक्तीला 5000 रुपयांचा दंड ठोठावताना दिसत आहे. वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याने पोलीस कर्मचारी त्याच्यावर कारवाई करतो. पण दंड वसूल केल्याची कोणतीही पावती कर्मचारी देत नाही. ही घटना उजेडात आल्यानंतर संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

हा व्हिडीओ एक महिन्यापूर्वीचा आहे. व्हिडीओत वाहतूक पोलीस कर्मचारी महेश चांद कोरियन व्यक्तीला वाहतुकीच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल दंड भरण्यास सांगतो. यानंतर कारमध्ये बसलेल्या कोरियन व्यक्ती 500 रुपयांची नोट बाहेर काढते. त्यावर पोलीस कर्मचारी त्याला 500 नाही, 5000 रुपये असं सांगतो.

यानंतर कोरियन व्यक्ती खिशातून 5000 रुपये काढून पोलीस कर्मचाऱ्याकडे सोपवते. महेश चांद यानंतर कोरियन व्यक्तीशी हात मिळवतो आणि आभार मानत 'ओके, थँक्यू' असं म्हणतो. ही सर्व घटना कारच्या डॅशबोर्ड कॅमेरात कैद होत होती. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर अनेकांनी शेअर केला आहे.

https://t.co/GVY9mLhSNy At 21:40 the traffic police officer named "Mahesh Chand" a corrupted one didn't even give receipt to this foreigner and took Rs 5000 as fine.Please take some action against all of them. @dtptraffic @ArvindKejriwal @CPDelhi @narendramodi @nitin_gadkari pic.twitter.com/kiTH8T8vfH

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करताना काहींनी दिल्ली पोलिसांना टॅग करत घटनेची माहिती देत कारवाईची मागणी केली होती. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी महेश चांद याला निलंबित केलं असून चौकशी सुरु केली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी ट्वीट करत दिलेल्या माहितीनुसार, "सोशल मीडिया पोस्टची दखल घेत व्हिडीओत दिसणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याचं निलंबन करण्यात आलं असून, चौकशी बसवण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांचे भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे".

Taking cognizance on the social media post, the concerned officer seen in the video has been placed under suspension pending inquiry.

Delhi Police has zero tolerance policy towards corruption.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 23, 2023