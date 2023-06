लग्न मोडलंत आमचं मनोबल नाही! हिंदू तरुण आणि मुस्लीम तरुणी आज पुन्हा विवाहबंधनात अडकणार, पोलिसांना आव्हान

Viral News: केरळमध्ये (Kerala) 21 वर्षीय हिंदू (Hindu) तरुण आणि 18 वर्षीय मुस्लीम (Muslim) तरुणी पुन्हा एकदा विवाहबंधनात अडकणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच पोलिसांनी त्यांच्या लग्नात विघ्न आणलं होतं. पोलीस तरुणीला लग्नाआधी मंदिरातून खेचून नेत असल्याचा व्हिडीओ (Video) व्हायरल (Viral) झाला होता.

18 वर्षीय अलफिया आणि 21 वर्षीय अखिल 17 जून रोजी थिरुअनंतपूरम येथे एका मंदिरात लग्न करणार होते. पण त्याचवेळी या लग्नात पोलीस पोहोचले होते. यानंतर पोलिसांनी अलफियाला मंदिरातून अक्षरश: ओढत नेलं होतं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. अखिल आणि अलफिया या दोघांच्या कुटुंबीयांचा लग्नाला विरोध होता.

अलफियाच्या कुटुंबाने पोलीस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्कार दाखल केली होती. पण 16 जूनला घर सोडणाऱ्या अलफियाने पोलिसांना आपण आपल्या इच्छेने सर्व काही करत असल्याचं सांगत कुटुंबीयांचा दावा फेटाळला होता.

Will the Milards take cognizance?

Alfiya was gtg married to Akhil in a Temple, she was dragged and pulled out from the Temple by Kayamkulam Police. She was brought to Kovalam PS and packed off in a pvt vehicle.

Alfiya is 18 yr and yet was forcefully taken away.#KeralaPolice pic.twitter.com/ofqbsMKuHe

— AgentVinod (@AgentVinod03) June 19, 2023