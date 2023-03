Zakir Naik : भारतातील हिंदू माझ्यावर प्रेम करतात पण... झाकीर नाईकने पुन्हा ओकली गरळ

Islamic preacher Zakir Naik : वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक झाकीर अब्दुल करीम नाईकने (Zakir Naik) पुन्हा एकदा भारताविषयी गरळ ओकली आहे. कथित मुस्लीम धर्मगुरू झाकीर नाईकचा सध्या भारताकडून (India) शोध घेतला जात आहे. 2016 साली झाकीर नाईकने भारतातून पळ काढला होता. आर्थिक गैरव्यवहार आणि समाजात द्वेष पसरवल्याचा आरोप झाकीर नाईकवर आहे. त्यानंतर आता फरार असलेल्या झाकीर नाईकने ओमानमध्ये 'कुराण जागतिक गरज' या व्याख्यानादरम्यान भारतातील हिंदूंबाबत (Hindu) वक्तव्य केले आहे. भारतातील बहुसंख्य हिंदू माझ्यावर प्रेम करतात असे विधान झाकीर नाईकने केले आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गुरुवारी ओमान कन्व्हेन्शन आणि एक्झिबिशन सेंटरमध्ये ( Oman Convention and Exhibition Centre) व्याख्यानादरम्यान झाकीर नाईकने हे वक्तव्य केले आहे. यावेळी भाषणादरम्यान झाकीर नाईकने बिहारचाही उल्लेख केला आहे. याआधीही झाकीर नाईकने हिंदू धर्माबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ओमानमध्ये केलेल्या वक्तव्याने नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाला झाकीर नाईक?

"समस्या ही आहे की भारतातील बहुतेक हिंदू माझ्यावर प्रेम करतात. त्यांचे माझ्यावर इतके प्रेम आहे की त्यामुळे व्होट बँकेची अडचण निर्माण होत आहे. भारतात मी जेव्हा चर्चा आणि सभा देतो तेव्हा शेकडो, हजारो लोक असतात. बिहार आणि किशनगंजमध्ये 50 लाख ते 1 कोटी लोक असतात. विशेष म्हणजे त्यापैकी 20 टक्के गैर-मुस्लिम असतात," असे वक्तव्य झाकीर नाईकने भर व्याख्यानात केले आहे. जेव्हा ते माझ्याशी बोलतात तेव्हा ते मला झाकीर भाई म्हणतात, असेही नाईक म्हणाला.

#ZakirNaik Ikhwani was invited to #Oman to talk about Islam, BUT he tactfully used the opportunity to attack and defame #India and its Government.

Oman is India’s strong ally. But Islamists like Naik use religion to cover politics. This man sows discord in the… pic.twitter.com/OR89FmjhY9

— Zahack Tanvir - ضحاك تنوير (@zahacktanvir) March 24, 2023