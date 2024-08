'तुम्ही ही नवी नाटकं सुरु केली आहेत', अमिताभ उल्लेख ऐकताच जया बच्चन संतापल्या; उपराष्ट्रपती म्हणाले 'तुम्ही नाव बदला'

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन (Jaya Bachchan) पुन्हा एकदा नावात अमिताभ (Amitabh Bachchan) यांच्या नावाचा समावेश केल्याने संतापल्या. राज्यसभेत अध्यक्ष जगदीप धनकड (Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar) यांनी नाव पुकारताना जया अमिताभ बच्चन असा उल्लेख केल्याने त्यांचा पारा चढला. तुम्ही हा नवा ड्रामा सुरु केला आहे अशा शब्दांत त्यांना आपला संताप व्यक्त केला. दरम्यान यावेळी अध्यक्षांनी त्यांना तुम्ही नावात बदल करु शकता असं सुचवलं.

राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकड यांनी जया बच्चन यांचं नाव पुकारताना संपूर्ण नाव घेतलं. यानंतर जया बच्चन उभ्या राहिल्या आणि अमिताभ यांच्या नावाचा वापर केल्याने आपला निषेध नोंदवला. तुम्हाला अमिताभ याचा अर्थ माहितीये ना? अशी विचारणाच जया बच्चन यांनी केली. त्यावर अध्यक्षांनी त्यांना थांबवत तुम्ही बदलून टाका असं सुचवण्याचा प्रयत्न केला.

जया बच्चन म्हणाल्या की, "तुम्हाला अमिताभ नावाचा अर्थ माहिती आहे ना? मला माझ्या लग्नाचा आणि नवऱ्याचा फार अभिमान आहे". त्यावर जगदीप धनकड यांनी त्यांना रोखलं आणि सभागृहातील सदस्यांना आपण नावात बदल करु शकतो त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे असं सांगितलं.

What’s wrong with Jaya Bachchan?

On one hand, she says she is very proud of her husband; on the other hand, she has a problem with the Speaker calling her by her full name—the name she provided herself. Glad that Jagdeep Dhankhar ji taught her a lesson. pic.twitter.com/SCwRSAvH4N

— BALA (@erbmjha) August 5, 2024