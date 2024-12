'ते उद्धट, अप्रामाणिक आणि...', महिलेने ऑफिसमधील Gen Z संदर्भात केलेली पोस्ट तुफान व्हायरल; 'म्हणून त्यांना नोकरी देत नाही'

Gen Z कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी असणारं वर्तन आणि आपल्या सहकाऱ्यांना मदत करण्याची त्यांची क्षमता यासंदर्भातील एका महिलेने केलेली पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. हरनिध कौर यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की, त्यांचे बरेच सहकारी आता Gen Z कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यावरुन नाखूष आहेत. त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता किंवा कौशल्ये नाहीत असा विषय नाही तर तर कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वागणुकीमुळे आणि सामाजिक संवादामुळे ते नाराज आहेत.

हरनिध कौर यांच्या मते, Gen Z कर्मचारी उद्धट असून, त्यांच्यासह काम करणं अशक्य आहेत. कामाच्या ठिकाणी मूलभूत शिष्टाचारही ते पाळत नाहीत. त्यांनी सांगितलं आहे की, "माझे अनेक मित्र आता Gen Z कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवत नाही आहेत. ते आपल्या कामात हुशार नाहीत म्हणून नाही तर ते उद्धट, काम करण्यास कठीण असतात. त्यांना आपल्या सहकाऱ्यांशी कसं वागावं हे माहिती नसतं. प्रामाणिकपणे त्यांचा बचाव कऱणं फार कठीण असतं".

फॉलो-अप पोस्टमध्ये, त्यांनी पिढ्यानपिढ्याचे विभाजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीचा उल्लेख केला, ज्याने एक सामान्य निराशा सांगितले आहे. "एका व्यक्तीने हे अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला, त्याने या भावना शेअर केल्या आहेत. ते प्रत्येकाने त्यांच्या भावनांसाठी जागा तयार करावी आणि त्यांची काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा करतात. परंतु जर तुम्ही त्यांना इतर कोणाची काळजी घेण्यास सांगितले तर ते त्यांच्यासाठी खूप काम आहे," असं त्या म्हणाल्या.

To quote a someone who’s really put in the effort to try and bridge the gap- ‘they expect everyone to make space for and care about their feelings but if you ask them to care about anyone else’s, it’s too much work for them and they lash out’

Ouch

— Harnidh Kaur (@harnidhish) December 3, 2024