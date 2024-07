'मला फक्त 5 मिनिटं बोलू दिलं, इतर मुख्यमंत्री 20 मिनिटं बोलले,' ममता बॅनर्जी संतापून नीति आयोगाच्या बैठकीतून बाहेर पडल्या

Mamata Banerjee on Niti Ayog Meeting: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलची (Governing Council) 9 वी बैठक सुरु आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) मात्र अर्ध्यातूनच बैठकीतून बाहेर पडल्या आहेत. आपल्याला बोलण्याची संधी दिली गेली नाही. पाच मिनिटांतच आपल्याला रोखण्यात आलं असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात सुरु असलेल्या बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "मला फक्त 5 मिनिटं बोलण्याची संधी देण्यात आली. मी आपला विरोध नोंदवला आणि बाहेर आली".

"मी बोलत होते, माझा माईक बंद करण्यात आला. मी मला का थांबवण्यात आलं? तुम्ही भेदभाव का करत आहात असं सांगितलं. मी बैठकीला हजर आहे याचा तुम्हाला आनंद व्हायला हवा. पण तुम्ही तुमचं सरकार आणि पक्षाला जास्त वाव देत आहात. विरोधकांपैकी फक्त मीच हजर आहे आणि तुम्ही मला बोलण्यापासून रोखत आहात. हा केवळ बंगालचाच नाही तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचाही अपमान आहे," असा संताप ममता बॅनर्जींनी व्यक्त केला आहे.

#WATCH | On NITI Aayog meeting in Delhi, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...I said you (central government) should not discriminate against state governments. I wanted to speak but I was allowed to speak only for 5 minutes. People before me spoke for 10-20 minutes. I was… pic.twitter.com/nOgNQ9jnRd

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मी म्हणाले तुम्ही (केंद्र सरकार) राज्य सरकारांमध्ये दुजाभाव करता कामा नये. मला बोलायचं होतं, पण फक्त 5 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. माझ्याआधीचे लोक 10 ते 20 मिनिटं बोलले. विरोधी पक्षांमधून मी एकटी सहभागी झालेली असतानाही मला बोलू दिलं नाही. हा अपमान आहे".

#WATCH | Delhi: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...I was speaking, my mic was stopped. I said why did you stop me, why are you discriminating. I am attending the meeting you should be happy instead of that you are giving more scope to your party your government. Only I am… pic.twitter.com/53U8vuPDpZ

— ANI (@ANI) July 27, 2024