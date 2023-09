VIDEO : विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या जमान्यात बकरीचंही तिकीट काढणारी हीच 'ती' माऊली!

Trending Video : मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लोकल, मेट्रो आणि बसचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. या सार्वजनिक वाहतुकीमधून प्रवास करताना किंवा लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना असंख्य फुकटे प्रवासी आढळतात. जनरलचे तिकीट अन् स्लीपरमधून प्रवास करणारे असंख्य महाशय आहेत. विनातिकीट प्रवाशांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी रेल्वेकडून दंड वसूल करण्यात येतो. तरीदेखील थोड्या पैशांसाठी लोक विनातिकीट प्रवास करतात. (woman and her goat on train they both have tickets video goes viral today trending news)

सोशल मीडियावर एका माऊलीचा व्हिडीओ सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाने हा व्हिडीओ नक्की बघावा. या माऊलीचं कृत्य खूप काही शिकवून जातो. या माऊलीने सगळ्यांना शिकवण दिली आहे की, नियम पाळण्यासाठी पैसा नाही प्रामाणिकपणा लागतो.

या व्हिडीओमध्ये एक माऊली रेल्वेमधून प्रवास करताना दिसत आहे. तिच्यासोबत बकरीदेखील आहे. अशातच काही वेळानंतर टीसी तिच्याजवळ येतो आणि त्याच्यासोबत बकरी पाहून तो वैतागतो. तो त्या महिलेकडे तिकीटची मागणी करतो, त्यावर महिलेने टीसीला तिकीट दाखवल्यानंतर तो अवाक् होतो. कारण त्या महिलेने एक नाही दोन तिकीट काढले आहेत. पहिलं तिकीट तिचं आणि दुसरं कोणाचं तुम्हाला माहिती आहे. दुसरं तिकीट तिने त्या बेकरीचं काढलं आहे.

Got this video in WA

This lady is taking her goat in the train..and she bought a ticket for the goat.

Look at her pride in her own honesty when she replies to the ticket collecting officer pic.twitter.com/2Du1Gq8a6o

— D Prasanth Nair (@DPrasanthNair) September 5, 2023