Anil Deshmukh :आताची सर्वात मोठी बातमी! माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर हल्ला

Anil Deshmukh Attack : आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गाडीवर अज्ञाताने दगडफेक केली. या हल्ल्यामध्ये अनिल देशमुख हे गंभीर जखमी झाले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा दिवस होता. आज संध्याकाळी काटोल विधानसभा मतदारसंघामधील नरखेडमधील सांगता सभा संपल्यानंतर अनिल देशमुख परत असताना हा हल्ला झाला. अनिल देशमुखांची गाडी तीनखेडा भिष्णूर मार्गाने परत असताना काटोल जलालखेडा रोडवरील बेलफाट्याजवळ अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली. या हल्ल्यानंतर अनिल देशमुख यांना काटोल रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आलंय.

अनिल देशमुख यांच्या गाडीवरील हल्ल्यानंतरचा व्हिडीओ समोर आला आहे. यात त्यांच्या गाडीसमोरील काचावर एक मोठा दगड फेकल्याचा दिसत आहे. अनिल देशमुख यांच्या डोक्याला जोरदार मार लागला आहे. डोक्यातून रक्त येताना या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गाडीवर फेकण्यात आलेल्या दगडामुळे समोरील काचे फुटली आणि त्या काचेचे तुकडे हे समोर बसलेल्या अनिल देशमुखांच्या डोक्याला मागले. घटनेनंतर अनिल देशमुख यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना काटोलच्या रुग्णालयात नेले आहेत. तिथल्या स्थानिक डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी नागपुरात हलवण्यात आलंय.

Video of Anil Deshmukh, former Minister, after the incident. He reportedly sustained injuries after a few individuals pelted stones at his car in Katol Legislative Assembly Constituency. He was on his way back after a public meeting in Narkhed. His son, Salil Deshmukh, is… pic.twitter.com/C61IoqM2yr

— Anjaya Anparthi (@anjaya1905) November 18, 2024